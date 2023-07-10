"العقار": فرز حوالي 49 ألف وحدة خلال النصف الأول من 2023م

وأكدت على طالبي الخدمة، مراعاة آلية تقديم الطلبات، وتتمثل في إرفاق المتطلبات كاملةً، والتأكد من نسبة مساحة الوحدة في العقار، بالإضافة إلى إرفاق شهادة تسوية وضع أو مخطط معتمد من الأمانة، والتأكد من عدم وجود اختلاف في مساحات البناء، وتعديل الملاحظات في أسرع وقت، وإعادة إرسال الطلب وإدخاله في مساره الصحيح؛ يرفع وتيرة معالجة الطلبات ويسهل الإجراءات، ما ينعكس إيجاباً على البرنامج ومستفيديه.