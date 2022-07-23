"زفة عرسان المظافرة".. أنعشت ذكراها ونقلتها من مشهد الملكة إلى الزواج

ظهر مشهد "زفة 24 شابًّا" في حفل الزواج الجماعي الخامس للمظافرة من قبيلة الجعدة من عتيبة؛ ليعيد للأذهان ذكرى الزفة في أفراح أهالي الحجاز قبل أكثر من 50 عامًا؛ إذ أنعش المشهد ذكرى "الزفة"، ونقلها إلى "الزواج" بعد أن كانت تنفَّذ قديمًا في مناسبة "الملكة"، التي كانت تقيمها أسرة العروس قبل الاحتفال بالزواج.
وفي هذا الصدد ذكر لـ"سبق" محمود أحمد السليماني، أحد أعيان محافظة الطائف، أن "الزفة" تعد عادة قديمة عند أهل الحجاز، مشيرًا إلى أنها كانت تقام في "الملكة"، وبحسب طلب أهل العروس، مشيرًا إلى أن بعضها يكون معلَنًا، أي بالجسيس بدون فِرقة، وكانت قبل أكثر من 50 عامًا في منطقة الحجاز في "مكة المكرمة، وجدة، والطائف، والمدينة المنورة"، وهي ما تعرف بـ"الشهري"، أي إنها تكون مُعلَنة، ومشهورة، في حين كان البعض ينفذها بدون جسيس، وهي ما تسمى بـ"غير المعلنة" أو "غير المشهورة"، وأضاف: "الزفة الآن تطورت، وظهرت بجسيس وفرق شعبية مختصة بها، وأصبحت تقام في الزواج، إلا أن بعض الأسر الآن من الممكن أن تقيم الزفة في الملكة".
وارتفع معدل النفقات لحفلات الزواج الجماعي للمظافرة من قبيلة الجعدة من عتيبة لـ 23 بالمئة مع حلول حفل الزواج الخامس، الذي زف أمس 24 شابًّا وفتاة في قاعة السلام للاحتفالات بمحافظة الطائف، كما بلغت تكلفتها الإجمالية على مدى خمسة احتفالات نحو مليونَي ريال.
واستُهل الزواج الجماعي، الذي أقيم البارحة وسط حضور كبير من أفراد "الخامس"، والأقارب، والأصدقاء، بفقرة "زفة العرسان"، ثم قدم مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمحافظة الطائف مدير مكتب صحيفة مكة بالمحافظة، الإعلامي عطاالله بن مسفر الجعيد، الحفل الخطابي، الذي بدأ بآيات عطرة من كتاب الله الكريم، تلاها المهندس أيمن ضيف الله الجعيد، ثم ألقى شيخ المظافرة، مسيفر بن صويلح الجعيد، كلمة الحفل، رحَّب فيها بالضيوف، وأشار إلى أن الزواج الجماعي ضرورة اجتماعية لتنظيم المجتمع واستقراره، لافتًا إلى أن مبادرة الزواج الجماعي جاءت لمساعدة الشباب، وتذليل العقبات المادية، وتوفير المال على المتزوج، وعدم الإسراف في الولائم.. كما جاءت لمساعدة الشباب، وتذليل العقبات المادية، وتوفير المال على المتزوج، وعدم الإسراف في الولائم، إضافة إلى أن فيه راحة لكبار السن من عناء الحضور في كل زواج. وأضاف: "الزواج نصف الدين، وأبارك للمتزوجين. ونجاحنا نجاح لكل فرد من أفراد قبيلتنا". وتابع: "بلادنا نموذج تنموي رائد على المستوى العالمي، أسأل الله أن يحفظ قادة هذه البلاد والوطن من كل شر ومكروه". مقدمًا شكره وتقديره للجان العاملة في الزواج الجماعي، كما أعلن موعد الزواج الجماعي السادس بأنه سيكون في الرابع عشر من ذي الحجة من العام المقبل 1444 هـ في قاعة السلام للاحتفالات بالطائف.
جاء في فقرات البرنامج الخطابي قصيدة ترحيبية للشاعر حسن شامي الجعيد، تضمَّنت ترحيبًا بالحضور، وإشادة بالوطن ومؤسسه الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-. ووصف الشاعر المشهد العام خلال فترة كورونا في العامين الماضيَين. تلا ذلك كلمة توجيهية، قدمها العقيد طيار ركن متقاعد إبراهيم ضيف الله الجعيد، استهلها بحمد الله، والصلاة على رسوله -صلى الله عليه وسلم-، ورحّب بالحضور مشيرًا إلى أن الزواج سكن وسعادة وطمأنينة من أجل أبناء صالحين، تمتد بركتهم حتى بعد الموت، مهيبًا بالأهالي لتيسير أمور الزواج، ومقدمًا شكره لكل أفراد القبيلة، وشكر أفراد اللجان كافة العاملة في الزواج الجماعي.
ثم بدأت النسخة الخامسة من أوبريت المظافرة بعدد من اللوحات، من كلمات الشاعر متعب عبدالله الجعيد، وأداء خالد ضيف الله الجعيد، وعزام مثيب الجعيد، ومشاركة صفوف المظافرة. عقب ذلك تناول ضيوف الحفل طعام العشاء الذي أُعد بهذه المناسبة.
ويأتي حفل الزواج الجماعي الخامس الذي أُقيم البارحة، وزف 24 شابًّا وفتاة، بعد نجاح المبادرة في الأعوام الماضية، التي نالت الكثير من الإشادة والاستحسان. وشهدت المدة التي سبقت الحفل الخامس، وبدأت منذ رجب عام 1441هـ، واستمرت لأكثر من 19 شهرًا، لجوء عدد من الشباب إلى إقامة حفلات زفافهم بصورة عائلية مختصرة، وذلك خلال فترة إيقاف حفلات الزواج والمناسبات كإجراء احترازي وقائي من الجهات المختصة للتصدي لجائحة كورونا.
ويقدَّر عدد المستفيدين من مبادرة الزواج الجماعي للمظافرة بـ174 عريسًا وعروسًا، ضمن خمسة احتفالات، بتكلفة مليونَي ريال تقريبًا، في حين كان قد ذكر شيخ المظافرة مسيفر الجعيد أن "الزواج الجماعي خفض تكلفة زواج الشخص الواحد بنسبة لا تقل عن 75 بالمئة، ومقدار تكلفته السنوية بلغ 430 ألف ريال". وأضاف: "استفاد في العام الأول من الزواج الجماعي 48 عريسًا وعروسًا، في حين استفاد 42 في العام الثاني، أما العام الثالث فبلغ عدد المستفيدين 32، وفي الحفل الرابع 28 عروسًا وعريسًا".