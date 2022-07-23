"زفة عرسان المظافرة".. أنعشت ذكراها ونقلتها من مشهد الملكة إلى الزواج

واستُهل الزواج الجماعي، الذي أقيم البارحة وسط حضور كبير من أفراد "الخامس"، والأقارب، والأصدقاء، بفقرة "زفة العرسان"، ثم قدم مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمحافظة الطائف مدير مكتب صحيفة مكة بالمحافظة، الإعلامي عطاالله بن مسفر الجعيد، الحفل الخطابي، الذي بدأ بآيات عطرة من كتاب الله الكريم، تلاها المهندس أيمن ضيف الله الجعيد، ثم ألقى شيخ المظافرة، مسيفر بن صويلح الجعيد، كلمة الحفل، رحَّب فيها بالضيوف، وأشار إلى أن الزواج الجماعي ضرورة اجتماعية لتنظيم المجتمع واستقراره، لافتًا إلى أن مبادرة الزواج الجماعي جاءت لمساعدة الشباب، وتذليل العقبات المادية، وتوفير المال على المتزوج، وعدم الإسراف في الولائم.. كما جاءت لمساعدة الشباب، وتذليل العقبات المادية، وتوفير المال على المتزوج، وعدم الإسراف في الولائم، إضافة إلى أن فيه راحة لكبار السن من عناء الحضور في كل زواج. وأضاف: "الزواج نصف الدين، وأبارك للمتزوجين. ونجاحنا نجاح لكل فرد من أفراد قبيلتنا". وتابع: "بلادنا نموذج تنموي رائد على المستوى العالمي، أسأل الله أن يحفظ قادة هذه البلاد والوطن من كل شر ومكروه". مقدمًا شكره وتقديره للجان العاملة في الزواج الجماعي، كما أعلن موعد الزواج الجماعي السادس بأنه سيكون في الرابع عشر من ذي الحجة من العام المقبل 1444 هـ في قاعة السلام للاحتفالات بالطائف.