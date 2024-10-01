بوجاهة أعيان.. تنازل والد الطالب "المُساء له" يسدل الستار على حادثة "متوسطة" حائل

أثمرت اليوم شفاعة ووجاهة بعض وجهاء مدينة حائل، عن تنازل والد الطالب الذي تعرّض للإساءة من أحد المعلمين في إحدى المدارس المتوسطة بحائل.
وتفصيلًا: زار عددٌ من وجهاء وأبناء حائل، يرافقهم المعلم المُتهم، والدَ الطفل في منزله، والْتَقَوْهُ، وتقديرًا لحضورهم ووجاهتهم، تنازل عن المعلم.
ووجّه الوجهاءُ الذين زاروا والد الطالب، شكرَهم وتقديرهم له على تقديره لهم وإنهاء الخلاف.
وكانت "سبق" قد نشرت تفاعل حساب تواصل - وزارة التعليم على X" @MOETawasul" مع تغريدة للمواطن "فواز المرواني" من حائل، أشار بها لحساب وزير التعليم، يذكر من خلالها أن طالبًا من مدرسة إبراهيم الثويني المتوسطة تعرّض للإساءة من أحد المعلمين، وأرفق "المرواني" صورة لشخص تظهر عليه آثار ضرب واضحة.