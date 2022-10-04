رئيس أرامكو: امتلاك طاقة إنتاج فائضة ليس مسؤولية السعودية وحدها

وقال المهندس أمين الناصر خلال منتدى للطاقة في لندن اليوم الثلاثاء، إن "طاقة الإنتاج الفائضة للنفط منخفضة للغاية، حيث تمثل 1.5 % من إجمالي الإمدادات"، موضحاً أن امتلاك طاقة إنتاج فائضة ليس مسؤولية السعودية وحدها.