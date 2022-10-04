رئيس أرامكو: امتلاك طاقة إنتاج فائضة ليس مسؤولية السعودية وحدها

أكّد الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" السعودية، أن سوق النفط يركز على اقتصاديات المدى القصير وليس الطويل، وأننا نبقي على سوقنا في آسيا رغم الطلب الأوروبي.
وقال المهندس أمين الناصر خلال منتدى للطاقة في لندن اليوم الثلاثاء، إن "طاقة الإنتاج الفائضة للنفط منخفضة للغاية، حيث تمثل 1.5 % من إجمالي الإمدادات"، موضحاً أن امتلاك طاقة إنتاج فائضة ليس مسؤولية السعودية وحدها.
وأضاف، نتوقع أن ينتعش الطلب على النفط حتى 2030 وما بعدها، مبيناً أن مشكلة أوروبا هي الغاز والغاز الطبيعي المسال نظراً لنقص السعة الفائضة.