"الجاسر" يوقّع مذكرة مع وزير المحيطات الكوري للاعتراف المتبادل بشهادة البحارة

عقد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، لقاءً مع وزير المحيطات والثروة السمكية الكوري تشو سيونغ هوان، ضمن برنامج زيارته لجمهورية كوريا الجنوبية.
وشهد اللقاء بحث أوجه تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال النقل البحري، وفي مجال الموانئ.
وفي ختام اللقاء، وقّع وزير النقل والخدمات اللوجستية مذكرة تفاهم مع وزير المحيطات والثروة السمكية الكوري؛ وذلك للاعتراف المتبادل بشهادة البحارة بين البلدين.
وتهدف المذكرة إلى تسهيل سير إجراءات عمل وأمور البحارة بين الجانبين السعودي والكوري.