"الجاسر" يوقّع مذكرة مع وزير المحيطات الكوري للاعتراف المتبادل بشهادة البحارة

عقد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، لقاءً مع وزير المحيطات والثروة السمكية الكوري تشو سيونغ هوان، ضمن برنامج زيارته لجمهورية كوريا الجنوبية.