"إغاثي الملك سلمان" يوزّع 3.000 كرتون من التمور في شبوة باليمن

من ناحية أخرى، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية في إقليم خيبر بختونخوا بجمهورية باكستان الإسلامية، حيث وُزِّعت أمس الأول 1.486 سلة غذائية استهدفت مناطق: سوات، وبونير، وشانغلا، ودير العليا، استفاد منها 10.402 فرد من الفئات الأكثر احتياجاً والأرامل والأيتام وذوي الإعاقة.