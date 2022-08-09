"إغاثي الملك سلمان" يوزّع 3.000 كرتون من التمور في شبوة باليمن

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 3.000 كرتون من التمور للأسر الأكثر احتياجًا في مديرية عتق بمحافظة شبوة، استفاد منها 18.000 فرد.
وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للدول والشعوب المتضررة في جميع أنحاء العالم.
كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 92 طنًا و769 كيلوجرامًا من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مديرية المظفر بمحافظة تعز، استفاد منها 8.202 فرد.
جاء ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م، الذي يُنفّذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.
من ناحية أخرى، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية في إقليم خيبر بختونخوا بجمهورية باكستان الإسلامية، حيث وُزِّعت أمس الأول 1.486 سلة غذائية استهدفت مناطق: سوات، وبونير، وشانغلا، ودير العليا، استفاد منها 10.402 فرد من الفئات الأكثر احتياجاً والأرامل والأيتام وذوي الإعاقة.
وتأتي هذه المساعدات ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي الذي ينفذه المركز في باكستان؛ للتخفيف من معاناة المحتاجين والمتضررين هناك.