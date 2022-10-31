جائزة الأميرة نورة للتميز النسائي تفتح باب الترشيح في دورتها الخامسة

وبيّنت "العيسى" "أن جائزة الأميرة نورة للتميز النسائي، تُعد منبرًا إعلاميًّا واجتماعيًّا للإبداع، يسلط الضوء كل عام على نجاحات المرأة السعودية في مختلف المجالات؛ تقديرًا لعطائهن، واحتفاءً بتميزهن، وتشجيعًا للسعوديات كافة لصعود قمم النجاح والإبداع، والمساهمة في تنمية هذا الوطن وارتقائه".