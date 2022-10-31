جائزة الأميرة نورة للتميز النسائي تفتح باب الترشيح في دورتها الخامسة

تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، أعلنت أمانة جائزة الأميرة نورة للتميز النسائي، فتح باب الترشيح للجائزة في دورتها الخامسة، والتي تُعَد أول جائزة سنوية تنفرد بالاحتفاء بالإنجازات المتميزة للمرأة السعودية في المملكة، وتسليط الضوء عليها.
وتركز الجائزة على (6) مجالات هي: العلوم الصحية وموضوعه "الصحة النفسية"، والعلوم الطبيعية وموضوعه "التطبيقات الصيدلانية والمركبات الجديدة"، والدراسات الإنسانية وموضوعه "دراسات علمية في تقنيات اللغات والترجمة"، والأعمال الفنية وموضوعه "أعمال فنية تعزز هوية المملكة عالميًّا"، والأعمال الاجتماعية وموضوعه "مبادرة اجتماعية في خدمة فئة الطفولة"، بالإضافة إلى مجال المشاريع الاقتصادية وموضوعه "مشاريع ريادية ساهمت في التصميم الداخلي".
وأكدت رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ورئيسة اللجنة العليا للجائزة الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، على ما تحظى به المرأة السعودية من دعم وتمكين في المملكة العربية السعودية، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- لتكون شريكة في التنمية المستدامة ومساهِمة في تحقيق مستهدفات الرؤية 2030.
وبيّنت "العيسى" "أن جائزة الأميرة نورة للتميز النسائي، تُعد منبرًا إعلاميًّا واجتماعيًّا للإبداع، يسلط الضوء كل عام على نجاحات المرأة السعودية في مختلف المجالات؛ تقديرًا لعطائهن، واحتفاءً بتميزهن، وتشجيعًا للسعوديات كافة لصعود قمم النجاح والإبداع، والمساهمة في تنمية هذا الوطن وارتقائه".
جدير بالذكر أن الترشيح لجائزة الأميرة نورة للتميز النسائي، يستمر حتى 15 يناير 2023م، وهو متاح للجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والهيئات والمؤسسات العلمية والثقافية المعتبرة أو عن طريق الأفراد.
وتستقبل أمانة الجائزة طلبات الترشيح في فروع الجائزة، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني: