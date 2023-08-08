مع وصول نجوم الكرة العالميين.. "الهدلق": لهذا السبب أطالب ببث مجاني للدوري السعودي

ويتوجه "الهدلق" إلى سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ويقول: "أناشد صاحب القرار سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أن يلتفت لموضوع النقل التلفزيوني للدوري، ويتم دراسة فتحه مجاناً عبر الفضاء ليشاهد العالم بلادنا وكرتنا ودورينا وتنافسنا بنجوم عالميين. وبعد أن نقدم أنفسنا للعالم في أول موسم، يتم بعد ذلك دراسة النقل الحصري للدوري من خلال المجال أمام كل شبكات تلفزيونات العالم للتقدم بعطاءات للفوز بحقوق النقل، وستكون الموارد في هذه الحالة فلكية، لنسترد شيئاً مما تم دفعه. وهذا يحدث في كل دول العالم المتطورة كروياً والتي سبقتنا في الاحتراف، وفي التجارب مع النجوم العالمية، ومع حقوق النقل التلفزيوني".