مع وصول نجوم الكرة العالميين.. "الهدلق": لهذا السبب أطالب ببث مجاني للدوري السعودي

مع وصول نجوم الكرة العالميين إلى السعودية، يطالب الكاتب الصحفي عبدالعزيز الهدلق ببث مجاني للدوري السعودي لمدة عام أو عامين، ليشاهد العالم بلادنا وكرتنا ودورينا وتنافسنا بنجوم عالميين، ويتم بعد ذلك طرح النقل الحصري للدوري على شبكات تلفزيونات العالم، للتقدم بعطاءات للفوز بحقوق النقل، مؤكدًا أن الموارد ستكون في هذه الحالة فلكية.
وفي مقاله "افتحوا البث ليشاهد العالم دورينا" بصحيفة "الجزيرة"، يقول الهدلق: "لا أتصور أن آليات نقل مباريات دورينا بوجود النجوم العالميين ستكون هي نفس الآليات السابقة.. فالدولة أيدها الله دعمت بسخاء القطاع الرياضي، ودعمت الأندية، وضخت مئات الملايين من الريالات لجلب أفضل الأسماء العالمية في كرة القدم ليلعبوا في أنديتنا لأهداف وطنية سامية متعددة، منها تطوير ممارسات كرة القدم في بلادنا، تطوير التنافس الكروي بين الأندية، وتطوير الدوري السعودي ليكون أحد أفضل الدوريات في العالم، وجذب أنظار العالم نحو بلادنا ليشاهد التطور التنموي والحضاري الكبير في المملكة العربية السعودية".
ويعلق "الهدلق" قائلاً: "إذا استمرت آليات النقل التلفزيوني للدوري السعودي بنفس الأساليب والطرق السابقة فإن ذلك مدعاة لفشل بعض أهداف الدعم الحكومي للكرة والأندية وبرنامج استقطاب نجوم العالم.. فالطريقة غير فعالة، ولا توفر طرقاً سهلة للمشاهدة، فحتى يشاهد العالم في آسيا وأمريكا وإفريقيا وأستراليا دورينا بكل يسر سهولة فذلك يتطلب توفر شبكة بث فضائي حديثة ومتطورة متواجدة على كل الأقمار الصناعية".
ويؤكد "الهدلق" أنه: "لا يمكن في ظل هذه النقلة الكبيرة للدوري والأندية، والتطلعات العالية للقيادة، والمواطنين أن نغلق البث علينا هنا داخلياً ونجعل المشاهدة محصورة داخل المملكة، أو بعض دول الجوار. وحتى داخلياً هناك عوائق عديدة أمام شرائح متعددة من الجماهير. فلا يمكن أن نعتمد على بث يأتي من روابط إنترنت، أو على أجهزة محدودة التوزيع، تشترط وجود بث إنترنت قوي في منزلك من أجل المشاهدة".
ويطالب "الهدلق" بأن يكون البث مجانًا ويقول: "نريد بثاً عبر الأقمار الصناعية يمّكن المشاهد سواء كان موقعه وسط صحراء الربع الخالي أن يتابع نجوم العالم، أو سائح وسط ثلوج الآسكا، أو مغامر على مرتفعات كليمنجارو.. يجب أن يصل نقل الدوري السعودي إلى كل أصقاع العالم. وأتمنى أبعد من ذلك أن يكون البث مجاناً، فالأهداف السامية للدعم الحكومي، توجب تحقيق سهولة النقل، ولو وصلت التسهيلات مجانية النقل. فمردود إيرادات النقل مهما كانت باهظة لن تشكل شيئاً أمام كلفة الدعم الحكومي، وحجم ما دفع للنجوم العالميين. من أجل أهداف سامية سوف يجهضها النقل التلفزيوني المغلق".
ويتوجه "الهدلق" إلى سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ويقول: "أناشد صاحب القرار سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أن يلتفت لموضوع النقل التلفزيوني للدوري، ويتم دراسة فتحه مجاناً عبر الفضاء ليشاهد العالم بلادنا وكرتنا ودورينا وتنافسنا بنجوم عالميين. وبعد أن نقدم أنفسنا للعالم في أول موسم، يتم بعد ذلك دراسة النقل الحصري للدوري من خلال المجال أمام كل شبكات تلفزيونات العالم للتقدم بعطاءات للفوز بحقوق النقل، وستكون الموارد في هذه الحالة فلكية، لنسترد شيئاً مما تم دفعه. وهذا يحدث في كل دول العالم المتطورة كروياً والتي سبقتنا في الاحتراف، وفي التجارب مع النجوم العالمية، ومع حقوق النقل التلفزيوني".