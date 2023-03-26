سمو محافظ الأحساء يستقبل قائد قوة أمن المنشآت بالمحافظة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمكتبه بمقر المحافظة اليوم، قائد قوة أمن المنشآت بمحافظة الأحساء، العميد المهندس جعفر بن محمد الزهراني، بمناسبة تعيينه قائداً لقوة أمن المنشآت بالمحافظة.