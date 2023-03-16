"المركز الوطني" يحتفي بـ"يوم الأرصاد العالمي" السبت والأحد المقبلين

وأضاف: أن المركز يعتزّ بتنفيذ المبادرات التي أعلنها سمو ولي العهد، في قمة الشرق الأوسط الأخضر، وتتمثّل في: احتضان وتشغيل المركز الإقليمي للعواصف الغبارية والرملية، والبرنامج الإقليمي لاستمطار السحب والمركز الإقليمي للتغير المناخي الذي تم تدشين مقرّه مؤخرًا، ضمن جهود المملكة الدولية في الحفاظ على البيئة والاهتمام بشؤون المناخ، وبما يسهم في بناء القاعدة المعرفية لتعزيز التكيف مع التغير المناخي، والحدّ من آثاره وتحقيق الاستدامة وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.