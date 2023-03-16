"المركز الوطني" يحتفي بـ"يوم الأرصاد العالمي" السبت والأحد المقبلين

يحتفل المركز الوطني للأرصاد، يومي 18 و19 مارس الجاري، بـ"يوم الأرصاد العالمي"، الذي يوافق 23 مارس من كل عام، تحت شعار "مستقبل الطقس والمناخ والمياه عبر الأجيال".
يأتي ذلك من خلال تدشين برنامج متكامل يضمّ عددًا من الأنشطة والفعاليات التي تتيح للمجتمع المشاركة والتفاعل، في مقر المركز الوطني الرئيس، وعدد من المواقع في بعض مناطق المملكة.
كما يطلق المركز الوطني للأرصاد، مسابقة لتقديم النشرة الجوية للجنسين، ومعارض تثقيفية وتوعوية، وأخرى توضّح التطور الكبير والنقلة النوعية التي شهدها قطاع الأرصاد في المملكة، والدعم المستمرّ الذي يحظى به.
وتهدف المنظّمة العالمية للأرصاد، من خلال شعار الاحتفال لهذا العام، إلى الإشادة بالخدمات الوطنية لمرافق الأرصاد الجوية والهيدرولوجيا على مدار الساعة؛ لجمع وتوحيد البيانات الداعمة لتوقعات الطقس، مشيرة إلى أن هذه الذكرى تعدّ بمثابة تذكير بمناخنا المتغير.
وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، الدكتور أيمن بن سالم غلام: إن المملكة تشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي للأرصاد الجوية، مستحضرة جهودها التي تعكس اهتمامها بقضية التغيرات المناخية، وتداعياتها على الطقس وموارد المياه، وإدراكًا منها لحيوية هذا الملف، واستشعار أهميته؛ أنشأت المركز الإقليمي للتغير المناخي للنظر في الحلول المناسبة والفرص التي تساعد على مجابهة الظواهر الجوية.
وأضاف: أن المركز يعتزّ بتنفيذ المبادرات التي أعلنها سمو ولي العهد، في قمة الشرق الأوسط الأخضر، وتتمثّل في: احتضان وتشغيل المركز الإقليمي للعواصف الغبارية والرملية، والبرنامج الإقليمي لاستمطار السحب والمركز الإقليمي للتغير المناخي الذي تم تدشين مقرّه مؤخرًا، ضمن جهود المملكة الدولية في الحفاظ على البيئة والاهتمام بشؤون المناخ، وبما يسهم في بناء القاعدة المعرفية لتعزيز التكيف مع التغير المناخي، والحدّ من آثاره وتحقيق الاستدامة وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتابع "غلام" قائلًا: "إن المملكة من الدول المؤسسة لمنظمة الأرصاد العالمية، وتضطلع بعمل كبير في مجال الأرصاد على المستويين المحلي والإقليمي والدولي يتمثّل في مهامها المعنية بالأرصاد والمناخ واحتضانها لثمانية مراكز إقليمية ودولية؛ هي: مركز جدة الإقليمي للاتصالات، والمركز الإقليمي لمراقبة الجفاف والإنذار المبكر، ومركز جدة الإقليمي للمناخ، ومركز جدة العالمي لخدمات المعلومات، ومركز المعلومات التشغيلية لخدمات الملاحة الجوية، ومركز جدة لإنقاذ المعلومات التاريخية، ومركز أبحاث الغلاف الجوي والهيدرولوجيا، ومركز أبحاث الأرصاد الزراعية.
وأضاف: حظي قطاع الأرصاد في المملكة باهتمام واضح ضمن مسيرة التنمية التي يشهدها الوطن، ويتّضح ذلك من خلال إنشاء كيانٍ مستقلٍّ للأرصاد في المملكة، تحت مسمى "المركز الوطني للأرصاد"؛ تعزيزًا لأهمية الأرصاد وارتباطها الكبير بعوامل التنمية المستدامة وحياة واستقرار المجتمع، فضلًا عن إصدار نظام الأرصاد ولائحته التنفيذية التي أسهمت في تنظيم الجانب الأرصادي والمناخي في المملكة، بما يحقّق الصالح العام ويخدم المجتمع بجميع شرائحه.
وعلى صعيد تطوير الأعمال والخدمات ورفع الجاهزية للأرصاد، قال الرئيس التنفيذي للمركز: إن برامج التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030، شملت: رفع مستوى قدرات الأرصاد الجوية في المملكة، وتحسين دقة المعلومة، ورفع الجاهزية في التعامل، ورصد الظواهر الجوية من خلال عدد من المشروعات الحيوية والتنموية الهامة؛ أبرزها مشروعات التغطية الجغرافية.
وأشار إلى أن المملكة تمتلك منظومة رادارات متكاملة وفق أحدث التقنيات العالمية؛ حيث أسهمت في تغطية 97% من المناطق المأهولة سكانيًّا، وتقوم بدور هام ومحوري في متابعة ورصد الظواهر الجوية.
وأكّد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام، أن تلك المنظومة تعدّ من أحدث الرادارات على مستوى العالم، التي تقوم بدورها وفق منظومة الأعمال الأرصادية الأعلى تقنية ودقة في تقديم معلومات الطقس والمناخ على مدار الساعة لخدمة المستفيدين على مستوى المملكة.