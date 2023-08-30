ضبط 10 مخالفين لنظام البيئة لنقلهم وبيعهم وتخزينهم حطبًا وفحمًا محليين

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (10) مخالفين لنظام البيئة؛ لنقلهم وبيعهم وتخزينهم أكثر من (110) أمتار مكعبة من الحطب والفحم المحلي في منطقتي الرياض ومكة المكرمة، وهم (3) مقيمين من الجنسية السودانية، و(3) مقيمين من الجنسية المصرية، و(4) مواطنين.