محليات

حرس الحدود بعسير يحبط تهريب 37,500 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي

استكمال الإجراءات النظامية الأولية وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص
حرس الحدود بعسير يحبط تهريب 37,500 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي
واس
واس

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير؛ تهريبَ "37,500" قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.

وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق: مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

حرس الحدود
عسير

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org