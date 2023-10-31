"الفوزان": رؤية 2030 دعمت قنوات التواصل لتلبية احتياجات المواطن

قال الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور عبدالله الفوزان: إن المملكة تسعى إلى تحقيق التميز والريادة في جميع المجالات، وتعمل جاهدة على دفع عجلة التنمية لتحقيق الاستقرار والازدهار وتوفير الرفاهية للمواطنين، وفق أعلى معايير الجودة في العالم.
وأضاف: أن ذلك من خلال القوانين والتشريعات التي تنظّم سير شؤون مؤسسات الدولة، ممثلة في القطاع الحكومي والأهلي والقطاع غير الربحي، بما يعود على الفرد والمجتمع بالفائدة المرجوّة.
جاء ذلك خلال ورقة عمل قدّمها "الفوزان"، اليوم الثلاثاء، في محاضرة "دور مؤسسات المجتمع المدني في المحافظة على الأمن الوطني"، بمقرّ كلية القيادة والأركان.
ولفت إلى أن رؤية السعودية 2030 عملت على تدعيم قنوات التواصل بين كل الأجهزة لخدمة المواطن وتلبية احتياجاته وتعزيز جودة الخدمات التي تقدمها.
وأوضح أن المملكة تدرك أن بناء مجتمع طموح ومتكامل يتم من خلال شراكات فاعلة مع مؤسسات المجتمع المدني بالقطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية، وبالتالي تحقيق زيادة في الناتج المحلي والنموّ الاقتصادي، الذي ينعكس على جودة الحياة وتعظيم الأثر الاجتماعي في بناء وطن مستقرّ ومتوازن وموحد.
ونوه "الفوزان" إلى اهتمام الدولة بتنظيم لوائح منظمات المجتمع المدني حتى أصبحت سمة من سمات التنمية لمساعدة الحكومة، بتحمّل جزء من أعباء التنمية والمشاركة في إدارة منظمات المجتمع المدني.
وأشاد بالدور الهام لمؤسسات المجتمع المدني في المملكة لتحقيق مصالح أفراد المجتمع وفق أعلى المعايير، التي تحقّق الاحترام والتراضي والتسامح وتقبل التنوع والاختلاف.
وقال الأمين العام: إن مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني عمل منذ تأسيسه على تعزيز التلاحم الوطني وحماية النسيج المجتمعي، وجعله أحدَ أهدافه التي يسعى لتحقيقها عبر أنشطته وبرامجه ولقاءاته المتنوعة.
وذلك من خلال تعزيز وترسيخ قيم التنوع والتعايش والتسامح والوسطية والاعتدال، ونشرها بين مختلف الأطياف الفكرية، عبر لقاءات وندوات وأبحاث وبرامج تدريبية عزّزت التلاحم الوطني واحترام الرأي والرأي الآخر.
واستعرض "الفوزان" إسهامات المركز في المحافظة على الأمن الوطني، من خلال البرامج التدريبية كحقيبة الحوار الفكري، وحقيبة الحوار المجتمعي، وجائزة الحوار الوطني، واستطلاعات مركز رأي، واللقاءات الوطنية، وبرنامج قافلة الحوار، ومشروع النسيج المجتمعي، وإثنينية الحوار التي تناولت موضوعات عديدة تهدف إلى تعزيز الأمن الوطني وإبراز أهميته.