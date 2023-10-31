"الفوزان": رؤية 2030 دعمت قنوات التواصل لتلبية احتياجات المواطن

واستعرض "الفوزان" إسهامات المركز في المحافظة على الأمن الوطني، من خلال البرامج التدريبية كحقيبة الحوار الفكري، وحقيبة الحوار المجتمعي، وجائزة الحوار الوطني، واستطلاعات مركز رأي، واللقاءات الوطنية، وبرنامج قافلة الحوار، ومشروع النسيج المجتمعي، وإثنينية الحوار التي تناولت موضوعات عديدة تهدف إلى تعزيز الأمن الوطني وإبراز أهميته.