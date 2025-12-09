"نائب وزير البيئة": شراكات القطاع غير الربحي ركيزة لتعزيز الوعي البيئي والتنمية المستدامة

جاء ذلك خلال افتتاح معاليه، اليوم، أعمال ملتقى القطاع غير الربحي الأول في البيئة والمياه والزراعة، الذي يُعقد بالرياض لمدة يومين، بمشاركة أكثر من 40 جهة حكومية وخاصة، ومنظمات غير ربحية وعدد من المختصين.