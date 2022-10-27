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"خبير اقتصادي": بيوت الخبرة العالمية تتنبأ بقفزة تنموية سعودية هائلة خلال الـ6 سنوات القادمة

"المطير": نمو اقتصاد المملكة يدعم اقتصاديات دول التعاون من خلال التعامل التجاري
المستشار الاقتصادي الدكتور سعود عبدالعزيز المطير
المستشار الاقتصادي الدكتور سعود عبدالعزيز المطير
محمد المواسي

قال المستشار الاقتصادي الدكتور سعود عبدالعزيز المطير إن بيوت الخبرة العالمية تتنبأ بقفزة تنموية هائلة ومتنوعة بالمملكة خلال الست سنوات القادمة .

وأوضح المطير أن دعم الاقتصاد غير النفطي من عائدات النفط وتنويعه وجعله مستقلاً عن القطاع النفطي بقدر الإمكان يعطيه قوة ودعامة وانسجامًا للنمو .

وأضاف أن نمو اقتصاد أي دولة داخل المنطقة يدعم بلا شك اقتصاديات الدول المجاورة، ونمو اقتصاد المملكة يدعم بالتأكيد اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي من خلال التعامل التجاري .

وبين المطير أن استثمارات المملكة داخل الدول الأخرى سيوسع آفاق التعاون ويدعم نمو الدول، وكما قال سمو ولي العهد سيكون الشرق الأوسط أوروبا الجديدة وهذا ما يتم العمل من أجله .

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