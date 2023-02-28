"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على المرتفعات ومكة والمدينة والرياض

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة مهيّأة لهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مرتفعات: نجران، جازان، عسير، الباحة، وكذلك على أجزاءٍ من منطقة مكة المكرّمة، والأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنوّرة، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، في حين تنشط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار؛ تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والشرقية؛ تمتد إلى منطقة نجران، وكذلك على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية، ويطرأ انخفاضٌ في درجات الحرارة على أجزاءٍ من شرق المملكة ووسطها.