"شؤون الحرمين" توزع أكثر من 611 ألف عبوة ماء زمزم خلال أسبوع

وأضافت الوكالة في إنفوجراف على حسابها بتويتر، أنه تم نقل 195 طن نفايات، وتوزيع 34.270 كمامة على الزائرين والمعتمرين، وتوفير 938 عربة عادية للمحتاجين، وتوفير 9.7777 عربة كهربائية للطواف والسعي، واستخراج 1.379 تصريحًا لتنظيم سفر الصائمين.