"شؤون الحرمين" توزع أكثر من 611 ألف عبوة ماء زمزم خلال أسبوع

كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن إحصائيات وكالة الخدمات وتحقيق الوقاية البيئية من 12 ربيع الأول 1444هـ، حتى 18 من الشهر ذاته.
وشملت جهود الوكالة، توزيع 611.478 عبوة مياه زمزم، و250 حقيبة مياه، واستهلكت الوكالة 16.890 لترًا معطرًا في عمليات التعطير والنظافة، و910.000 لتر مطهر، وتم تنظيف 16.200 متر سجاد.
وأضافت الوكالة في إنفوجراف على حسابها بتويتر، أنه تم نقل 195 طن نفايات، وتوزيع 34.270 كمامة على الزائرين والمعتمرين، وتوفير 938 عربة عادية للمحتاجين، وتوفير 9.7777 عربة كهربائية للطواف والسعي، واستخراج 1.379 تصريحًا لتنظيم سفر الصائمين.