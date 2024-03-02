بينها الرياض.. "الجهني": حالة مطرية من خفيفة لمتوسطة بدءاً من الثلاثاء بمناطق عدة

وفي السياق، توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تتهيَّأ الفرصة لهطول أمطارٍ خفيفة إلى متوسطة تُسبق برياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة؛ تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنوّرة، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة على أجزاءٍ من مناطق: نجران، الرياض، المدينة المنوّرة، تبوك؛ تمتد إلى أجزاءٍ من منطقتَي حائل والقصيم.