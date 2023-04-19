"الأرصاد": استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على الرياض والقصيم وحائل والمدينة ومكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاءٍ من مناطق: الرياض، القصيم، حائل، كذلك على أجزاءٍ من منطقتَي المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة، خاصةً الشرقية منها، كما لا تزال الفرصة مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: الباحة، عسير، جازان، نجران؛ تمتد إلى أجزاءٍ من المنطقة الشرقية، خاصة الجنوبية منها، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاءٍ من تلك المناطق.