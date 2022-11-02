هذه المدينة سجّلت أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة.
وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى، اليوم، أن الدمام سجّلت 37 درجة مئوية، تليها الأحساء 36 درجة، ثم جازان 35 درجة مئوية، وكل من الرياض والمدينة المنوّرة وبريدة وحفر الباطن والخرج 34 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها في أدنى القائمة بـ 11 مئوية، تليها القريات 12 درجة، وطريف 13 درجة، ثم الباحة ونجران والطائف 14 درجة، وتبوك 15 مئوية، وبيشة 16 درجة.
وسجّلت الطائف وجدة والدمام وأبها والباحة وجازان والقنفذة وينبع والقريات أعلى رطوبة 90% و85%.