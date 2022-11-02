هذه المدينة سجّلت أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم

وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى، اليوم، أن الدمام سجّلت 37 درجة مئوية، تليها الأحساء 36 درجة، ثم جازان 35 درجة مئوية، وكل من الرياض والمدينة المنوّرة وبريدة وحفر الباطن والخرج 34 مئوية.