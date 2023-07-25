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"الأمن السيبراني" يصدر تحذيرًا عالي الخطورة بخصوص تحديث في Apple

يسمح للمهاجم بتنفيذ تعليمات برمجية وحجب خدمة DOS ورفع الصلاحيات
"الأمن السيبراني" يصدر تحذيرًا عالي الخطورة بخصوص تحديث في Apple

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيرًا أمنيًّا "عالي الخطورة جدًّا"، بخصوص التحديثات الأمنية في منتجات "Apple".

وقال المركز في تغريدة على حسابه بتويتر: إن التحديث قد يسمح للمهاجم بتنفيذ تعليمات برمجية وحجب خدمة DOS ورفع الصلاحيات.

وأصدرت Apple تحديثات عدة لمعالجة عدد من الثغرات في منتجاتها، وأوصت بتحديث المنتجات إلى النسخ التالية:

https://support.apple.com/en-us/HT213841

https://support.apple.com/en-us/HT213842

https://support.apple.com/en-us/HT213843

https://support.apple.com/en-us/HT213844

https://support.apple.com/en-us/HT213845

https://support.apple.com/en-us/HT213846

https://support.apple.com/en-us/HT213848

https://support.apple.com/en-us/HT213847

المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني

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