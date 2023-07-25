"الأمن السيبراني" يصدر تحذيرًا عالي الخطورة بخصوص تحديث في Apple

وأصدرت Apple تحديثات عدة لمعالجة عدد من الثغرات في منتجاتها، وأوصت بتحديث المنتجات إلى النسخ التالية:

https://support.apple.com/en-us/HT213841

https://support.apple.com/en-us/HT213842

https://support.apple.com/en-us/HT213843

https://support.apple.com/en-us/HT213844

https://support.apple.com/en-us/HT213845

https://support.apple.com/en-us/HT213846

https://support.apple.com/en-us/HT213848

https://support.apple.com/en-us/HT213847