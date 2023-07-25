"الأمن السيبراني" يصدر تحذيرًا عالي الخطورة بخصوص تحديث في Apple

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيرًا أمنيًّا "عالي الخطورة جدًّا"، بخصوص التحديثات الأمنية في منتجات "Apple".
وقال المركز في تغريدة على حسابه بتويتر: إن التحديث قد يسمح للمهاجم بتنفيذ تعليمات برمجية وحجب خدمة DOS ورفع الصلاحيات.
وأصدرت Apple تحديثات عدة لمعالجة عدد من الثغرات في منتجاتها، وأوصت بتحديث المنتجات إلى النسخ التالية:
https://support.apple.com/en-us/HT213841
https://support.apple.com/en-us/HT213842
https://support.apple.com/en-us/HT213843
https://support.apple.com/en-us/HT213844
https://support.apple.com/en-us/HT213845
https://support.apple.com/en-us/HT213846
https://support.apple.com/en-us/HT213848