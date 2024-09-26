افتتاح "ريف فالي" وتدشين "تطبيق ريف السعودية" لتعزيز خدمات المستفيدين

من جهته، أوضح الأمين العام لبرنامج "ريف السعودية" غسان بكري، أهمية قطاع صغار المزارعين وإسهامهم في تحقيق الأمن الغذائي، من خلال المشاريع الزراعية الواعدة والمتنوعة، والتي أسهمت إلى جانب ذلك، في تحسين مستوى معيشة المجتمعات الريفية، وزيادة دخول المزارعين وعوائدهم الاقتصادية، مشيرًا إلى أن معرض "ريف فالي" يمثّل منصة مهمة تهدف إلى تغيير الصورة النمطية البدائية عن الأرياف السعودية؛ من خلال إبراز الفرص الاقتصادية والاستثمارية العديدة التي يزخر بها الريف السعودي، والدور الكبير لصغار المزارعين في دعم القطاع الزراعي وزيادة إنتاجيته، مضيفًا أن المعرض يحتوي على تجارب فريدة ومميزة لمزارعين تعكس شغفهم بممارسة الزراعة.