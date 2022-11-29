"الموارد البشرية" تحقّق المستوى الرابع في تقييم نضج إدارة المشاريع "P3M3"

ويغطي التقييم مدى نضج الوزارة في إدارة المشاريع من خلال سبعة محاور رئيسة، هي: الرقابة الإدارية، الحوكمة التنظيمية، إدارة تحقيق الفوائد، إدارة المخاطر، إدارة أصحاب المصلحة، إدارة الموارد، وأخيرًا الإدارة المالية.