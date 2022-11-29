"الموارد البشرية" تحقّق المستوى الرابع في تقييم نضج إدارة المشاريع "P3M3"

حققت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المستوى الرابع من أصل خمسة مستويات في تقييم نضج إدارة المشاريع (P3M3) Project، Programme & Portfolio Management الصادر من المنظمة البريطانية (Axelos) المعروفة عالميًا في مجال إدارة المشاريع.
وتمنح هذه الشهادة للجهات المتميزة والملتزمة باتباع أفضل الممارسات العالمية في إدارة المشاريع، عبر قياس مستوى نضجها في هذا المجال.
ويغطي التقييم مدى نضج الوزارة في إدارة المشاريع من خلال سبعة محاور رئيسة، هي: الرقابة الإدارية، الحوكمة التنظيمية، إدارة تحقيق الفوائد، إدارة المخاطر، إدارة أصحاب المصلحة، إدارة الموارد، وأخيرًا الإدارة المالية.
يأتي هذا التتويج في إطار سعي الوزارة الدائم إلى تطوير أدائها وحوكمة عملياتها وفق أفضل الممارسات المتبعة في نطاق عملها وإشرافها، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.