أمطار متفرقة بـ5 مناطق.. "الدفاع المدني" يتفاعل مع تنبيهات "الأرصاد"

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أصدر إنذارات باللون الأحمر لحالة أمطار غزيرة تُصحَب برياح شديدة السرعة، وانعدام للرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول، بالإضافة إلى صواعق رعدية، تستمر حتى مساء اليوم في محافظات عدة.