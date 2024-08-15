أمطار متفرقة بـ5 مناطق.. "الدفاع المدني" يتفاعل مع تنبيهات "الأرصاد"

تفاعل الدفاع المدني مع تنبيهات المركز الوطني للأرصاد حول حالة الأمطار خلال اليوم في مناطق: (الباحة، وجازان، وعسير، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة).
وحث الدفاع المدني، المواطنين على الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والمناطق المنخفضة.
ودعا لاتباع إرشادات السلامة خلال الأمطار تفاديًا لأي مكروه لا قدر الله.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد أصدر إنذارات باللون الأحمر لحالة أمطار غزيرة تُصحَب برياح شديدة السرعة، وانعدام للرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول، بالإضافة إلى صواعق رعدية، تستمر حتى مساء اليوم في محافظات عدة.