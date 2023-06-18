برامج متخصصة وفيرة .. لماذا تعد "أكاديمية طويق" مؤسسة تعليمية رائدة في المنطقة؟

تأسست "أكاديمية طويق" في أغسطس 2019، وهي أكاديمية متخصصة في تقديم البرامج التعليمية في مجالات التقنيات المتقدمة بالمملكة، وتقدم الأكاديمية "عددًا من المعسكرات والبرامج المتنوعة في مجالات الواقع المعزز والافتراضي وتطبيقاته، بهدف تأهيل الكوادر الوطنية لدعم الفرص والأعمال في مجال الميتافيرس وتقنياته المختلفة حول العالم"، ومن حيث التخصص، تعتبر أكاديمية طويق الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأعلنت "أكاديمية طويق" اليوم (الأحد)، عن بدء التسجيل في معسكرات ميتافيرس، وذلك الشراكة مع شركة "ميتا" المملوكة بمارك زوكربيرغ، الذي وظف نحو 10 آلاف شخص في مشروع الميتافيرس بشركة "ميتا" بمخصصات 10 مليارات دولار، لإنفاقها عام 2022 وحده على المشروع، وتتوزع المعسكرات التي أعلنت عنها الأكاديمية على ثلاثة مسارات تعليمية هي: لقاء أساسيات مفهوم الميتافيرس، ويتعلم خلاله المسجلون مفاهيم مجال العوالم الافتراضية، وأبرز الجوانب الأساسية في تقنيات مجال الواقع المعزز والافتراضي وتطبيقاته.
والمسار الثاني، معسكر مهارات تقنيات الميتافيرس، ويطور فيه المسجلون مهاراتهم في تقنيات الميتافيرس باستخدام برنامج Meta Spark، كما يخوضون التجربة الأولى في مجال الواقع الافتراضي، وتصميم بيئة ميتافيرس مخصّصة، والمسار الثالث، معسكر التطوير بتقنيات الميتافيرس، ويكتسب خلاله المسجلون الخبرة اللازمة للعمل كمطوّر 3D Immersive Real-time Applications وإنشاء تأثيرات الواقع المعزّز باستخدام برنامج Meta Spark Studio.
وتقدم أكاديمية طويق، برامج ومعسكرات أخرى، منها تصميم الألعاب، والتصنيع الرقمي، وبرمجة الربوت، وتصميم وتطوير مواقع الويب، ولغة البرمجة بايثون، والذكاء الاصطناعي، والتهديدات السيبرانية، والأمن السيبراني، وتعد أكاديمية طويق مؤسسة تعليمية رائدة في المنطقة على صعيد التخصص في تعليم التقنية المتقدمة؛ فلم تسبقها مؤسسة تعليمية أخرى في مجالها في كل دول المنطقة، وتعتبر الأكاديمية في هذا المجال مؤسسة مواكبة لأحدث التطورات التقنية، التي توصل لها العالم، كما أنها تقدم برامج تقنية متخصصة وفيرة.