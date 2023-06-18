برامج متخصصة وفيرة .. لماذا تعد "أكاديمية طويق" مؤسسة تعليمية رائدة في المنطقة؟

وتقدم أكاديمية طويق، برامج ومعسكرات أخرى، منها تصميم الألعاب، والتصنيع الرقمي، وبرمجة الربوت، وتصميم وتطوير مواقع الويب، ولغة البرمجة بايثون، والذكاء الاصطناعي، والتهديدات السيبرانية، والأمن السيبراني، وتعد أكاديمية طويق مؤسسة تعليمية رائدة في المنطقة على صعيد التخصص في تعليم التقنية المتقدمة؛ فلم تسبقها مؤسسة تعليمية أخرى في مجالها في كل دول المنطقة، وتعتبر الأكاديمية في هذا المجال مؤسسة مواكبة لأحدث التطورات التقنية، التي توصل لها العالم، كما أنها تقدم برامج تقنية متخصصة وفيرة.