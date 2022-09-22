طقس خاص استمر 25 عاماً.. هكذا تحتفل السبعينية "كميلة الشمري" باليوم الوطني

ورصدت قناة العربية استعداد "الشمري" لاحتفالها الخاص بذكرى اليوم الوطني 92 ، حيث كانت تلوح بعلم الوطن الخفاق وتردد عبارات ومشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن والقيادة الرشيدة- حفظها الله - التي لم تختزلها في كلماتها ومشاعرها فحسب، بل توجت بها الشرفات والحائط الخارجي لمنزلها وتقول "كل عام وأنت بالسعد يا بلادي، بظل حاكمنا على العز سلمان، عون الضعيف وشيب عين المعادي".