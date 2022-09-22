طقس خاص استمر 25 عاماً.. هكذا تحتفل السبعينية "كميلة الشمري" باليوم الوطني
على مدار ربع قرن من الزمان.. تحتفل "كميلة الشمري" وهي مسنة في العقد السابع من عمرها، باليوم الوطني، بطريقتها الخاصة داخل منزلها الواقع في محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية.
وفي التفاصيل تقود السبعينية الشمري منذ 25 عاماً مسيرة الاحتفاء باليوم الوطني في منزلها الذي تزينه بالأعلام ورايات الوطن الخضراء وصور القيادة الرشيدة، وتشاركها ابنة شقيقتها اليتيمة وأبناؤها كل عام بالرقصات الشعبية وارتداء الزي الأبيض والأخضر.
ورصدت قناة العربية استعداد "الشمري" لاحتفالها الخاص بذكرى اليوم الوطني 92 ، حيث كانت تلوح بعلم الوطن الخفاق وتردد عبارات ومشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن والقيادة الرشيدة- حفظها الله - التي لم تختزلها في كلماتها ومشاعرها فحسب، بل توجت بها الشرفات والحائط الخارجي لمنزلها وتقول "كل عام وأنت بالسعد يا بلادي، بظل حاكمنا على العز سلمان، عون الضعيف وشيب عين المعادي".