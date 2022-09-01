"السديس" يستطلع رضا المعتمرين ويؤكد تقديم أفضل الخدمات لقاصدي المسجد الحرام

الْتقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم، عددًا من المعتمرين وزوار بيت الله الحرام.
واستمع السديس إلى اقتراحات زوار بيت الله الحرام؛ مؤكدًا بذل المزيد من الجهد في سبيل خدمة المسجد الحرام، وتقديم أفضل الخدمات لهم؛ حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة؛ تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر حفظهم الله.
من جانبهم عبّر المعتمرون، عن شكرهم وتقديرهم للرئيس العام على استماعه ومتابعته الدائمة والمستمرة من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف بيت الله العتيق.