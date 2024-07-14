تقرير "التجارة": "الخدمات اللوجستية" يتصدر 10 قطاعات واعدة بنسبة نمو 76%

وقد سجلت الخدمات اللوجستية في الربع الثاني من العام الحالي نمواً بـ (11.928 ألف سجلات قائمة)، وتصدرت منطقة الرياض أعلى مناطق في نمو السجلات القائمة في الخدمات اللوجستية، حيث بلغت إجمالي السجلات القائمة 5802 سجل قائم بـ49%، وحلت مكة المكرمة ثانياً، بإجمالي 3170 سجلات قائمة بـ27%، والشرقية ثالثاً، بإجمالي 1465 سجلًا قائماً بـ12%، والقصيم رابعاً، بإجمالي 347 سجلًا قائماً بـ3%، والمدينة المنورة خامساً، بإجمالي 323 سجلًا قائماً بـ2.70%.