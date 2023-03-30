الشؤون الإسلامية: إقامة صلاة عيد الفطر بعد شروق الشمس بربع ساعة حسب تقويم أم القرى

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، كافة فروع الوزارة بمناطق المملكة، بإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1444هـ في جميع مصليات الأعياد، وكذلك في جميع الجوامع، عدا الجوامع المجاورة لمصليات الأعياد والجوامع التي لا يقصدها المصلّون في صلاة العيد في بعض المراكز والهجر؛ لاكتفائهم بمصلى العيد لديهم.