46 مئوية.. الصمان والأحساء تسجلان أعلى درجة حرارة بالمملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت الأحساء والصمان 46 مئوية؛ فيما سجلت أبها أقل درجة حرارة 19 مئوية.