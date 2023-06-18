السديس يشدّد على تقديم أفضل الخدمات لزوّار المسجد النبوي وتوفير كافة سبل الراحة لهم

التقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مقدّمي الخدمات في المسجد النبوي.
وحثّ العاملين على بذل مزيدٍ من الجهود، مضيفاً أن الله -سبحانه وتعالى- اصطفاهم لخدمة المسجد النبوي، وأن العمل بالمسجد النبوي يعد نعمة عظيمة ومسؤولية كبيرة مشدداً على أهمية تقديم أفضل الخدمات للزوّار والمصلين وتوفير كافة سبل الراحة لهم.
وأكّد أن حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظها الله- حريصة على خدمة الحرمين الشريفين وخدمة الزوّار والقاصدين، فجزاهم الله خير الجزاء على ما يقدّمونه من رعاية كريمة وعناية فائقة.