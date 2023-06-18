السديس يشدّد على تقديم أفضل الخدمات لزوّار المسجد النبوي وتوفير كافة سبل الراحة لهم

وحثّ العاملين على بذل مزيدٍ من الجهود، مضيفاً أن الله -سبحانه وتعالى- اصطفاهم لخدمة المسجد النبوي، وأن العمل بالمسجد النبوي يعد نعمة عظيمة ومسؤولية كبيرة مشدداً على أهمية تقديم أفضل الخدمات للزوّار والمصلين وتوفير كافة سبل الراحة لهم.