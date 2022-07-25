50 قباضًا للهجن.. مهام سريعة بمهرجان ولي العهد عند خَطَّي البداية والنهاية

ويتميز هؤلاء القباضة بالبنية الجسمانية القوية والعضلات المفتولة واللياقة العالية، ويشير عدد منهم إلى أن مهامهم في خط البداية هو رصّ المطايا جنبًا إلى جنب وفي خط مستقيم دون تقديم أو تأخير مطية عن الأخرى؛ استعدادًا لرفع الاستارت؛ إيذانًا لصافرة السباق، ومن ثم التعامل مع الهجن المتعثرة إما بدفعها نحو الركض سريعًا أو إعادتها لتشارك في الشوط التالي.