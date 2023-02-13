"مطارات الرياض" تنفذ فرضية لانحراف طائرة في مطار الملك خالد الدولي

ووجّه "المغلوث" شكره لمنسوبي مطارات الرياض، ولجميع ممثلي القطاعات المشاركة في أعمال الفرضية؛ لما أبدوه جميعًا من تخطيط، وتنفيذ فاعل، والتزام تجاه مخرجات هذه الفرضية التي درجت مطارات الرياض على تنفيذها بين فترة وأخرى للتأكد من مدى فاعلية استعداداتها وإجراءاتها المتبعة لمواجهة مختلف الحالات الطارئة التي قد تعترض مجمل سير العمليات التشغيلية الأرضية أو الجوية التي تتبع للمطار.