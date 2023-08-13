"السديس" و"الربيعة" يبحثان أوجه التنسيق والتعاون وتوطيد التكامل والتآزر

التقى رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم، برئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، لبحث أوجه التعاون والتنسيق والتكامل وتوطيد التعاون والتآزر بين رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، والهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.
وأكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي خلال اللقاء على ضرورة توطيد التعاون والتآزر بين رئاسة الشؤون الدينية والهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي لتطوير الخدمات المقدمة إلى ضيوف الرحمن، منوهًا بقرار مجلس الوزراء القاضي بتحويل الرئاسة العامة إلى هيئة عامة ترتبط بالملك مباشرة، مؤكدًا أن هذا القرار الحكيم يجسد عناية القيادة الرشيدة بالحرمين الشريفين وتطوير منظومة خدماتهما.
وقال إن قرار فصل الشؤون الدينية لتتولاه رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي خطوة إيجابية تصب في مصلحة خدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي دينيًا، ويعكس حرص القيادة الحكيمة بالحرمين وقاصديهما والمعتمرين والزوار، ابتغاءً لوجه الله وأداءً للأمانة العظيمة، وفي سبيل عمارة وتطوير المسجد النبوي وتقديمُ أرقى الخدمات العصرية للزائرين استشعارًا للمسؤولية والشرف العظيم الذي خصّ الله به المملكة لرعاية الحرمين الشريفين.