"السديس" و"الربيعة" يبحثان أوجه التنسيق والتعاون وتوطيد التكامل والتآزر

وأكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي خلال اللقاء على ضرورة توطيد التعاون والتآزر بين رئاسة الشؤون الدينية والهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي لتطوير الخدمات المقدمة إلى ضيوف الرحمن، منوهًا بقرار مجلس الوزراء القاضي بتحويل الرئاسة العامة إلى هيئة عامة ترتبط بالملك مباشرة، مؤكدًا أن هذا القرار الحكيم يجسد عناية القيادة الرشيدة بالحرمين الشريفين وتطوير منظومة خدماتهما.