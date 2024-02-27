ما علة بلوغ المسافة الأفقية بين مكة والمدينة 340 كم؟.. "المسند" يوضح

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند: إن المسافة الأفقية بين مكة المكرمة والمدينة المنورة 340 كم، وتقعان على خط طول واحد تقريبًا، ولكن الفارق الزمني بينهما يختلف من فصل لآخر.
وأوضح "المسند"، عبر حسابه على منصة "إكس": "لو أخذنا الغروب على سبيل المثال: يتساويان في آخر فبراير وأول مارس وأول أكتوبر، ويتأخر غروب المدينة حوالى 9 دقائق في منتصف يونيو، ويتأخر غروب مكة 5 دقائق في نهاية ديسمبر".
وأضاف: "العلة في ذلك أن ليل المدينة المنورة في الشتاء أطول من ليل مكة المكرمة؛ بينما ليل المدينة في الصيف أقصر من ليل مكة، هذا والله أعلم".