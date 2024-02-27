محليات

ما علة بلوغ المسافة الأفقية بين مكة والمدينة 340 كم؟.. "المسند" يوضح

"تقعان على خط طول واحد والفارق الزمني بينهما يختلف من فصل لآخر"
نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية عبدالله المسند
نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية عبدالله المسند

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند: إن المسافة الأفقية بين مكة المكرمة والمدينة المنورة 340 كم، وتقعان على خط طول واحد تقريبًا، ولكن الفارق الزمني بينهما يختلف من فصل لآخر.

وأوضح "المسند"، عبر حسابه على منصة "إكس": "لو أخذنا الغروب على سبيل المثال: يتساويان في آخر فبراير وأول مارس وأول أكتوبر، ويتأخر غروب المدينة حوالى 9 دقائق في منتصف يونيو، ويتأخر غروب مكة 5 دقائق في نهاية ديسمبر".

وأضاف: "العلة في ذلك أن ليل المدينة المنورة في الشتاء أطول من ليل مكة المكرمة؛ بينما ليل المدينة في الصيف أقصر من ليل مكة، هذا والله أعلم".

حالة الطقس
الأرصاد
عبدالله المسند

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