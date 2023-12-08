لحظات تاريخية.. لقاء ولي العهد و"بوتين" في قراءة "الزهراني": قائد ملهم وخطوات ثابتة

وأردف: يجب علينا كسعوديين أن نقتدي بقائدنا الملهم وأن نستمد هذه القوة والثقة لنرسخ قوة وطننا في نفوسنا ونفوس الآخرين، وأن ندافع بأرواحنا وأنفسنا عن تاريخ وطنا ومستقبله ولا ندع مجالًا لكائن من كان أن يستنقص منا أو من تاريخنا، أو أن يفكر حتى في تشويه مستقبلنا، فهذا الموقف من قائدنا هو استمرار لوحدتنا منذ تأسيس هذه الدولة العظيمة وتوحيدها، على يد المؤسس المغفور له الملك عبدالعزيز الذي نجح في توحيد القبائل وتأسيس المملكة العربية السعودية في عام 1932م، إن هذا الموقف الكبير يجعلنا نفخر أن السعودية لم تكن مستعمرة وإنما هي دولة قامت بأسس متينة وعظيمة.