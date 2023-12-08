لحظات تاريخية.. لقاء ولي العهد و"بوتين" في قراءة "الزهراني": قائد ملهم وخطوات ثابتة

أكد المستشار الإعلامي عبدالله الزهراني، أن المملكة العربية السعودية تتقدم بخطوات ثابتة نحو تحقيق التقدم والازدهار، مشيراً إلى أن لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالرئيس الروسي إحدى تلك اللحظات التاريخية التي تعزز الثقة والفخر لكل السعوديين.
وأوضح "الزهراني" أنه لا يختلف أحد أن اللقاءات بين القادة العظماء هي لحظات تاريخية، وأن الظهور الإعلامي فيها يتسم بالحساسية العالية جدًا، كونها تبث على كافة الوسائل الإعلامية ويتم رصد وتحليل كل موقف فيها وتفسيره سلباً أو إيجاباً، وقد تنعكس الكلمات على العلاقات بين الدول، ومن هذا المنطلق كان لقاء قائدنا الملهم الأمير محمد بن سلمان بالرئيس الروسي بوتين إحدى تلك اللحظات التاريخية التي تعزز الثقة والفخر لكل السعوديين.
وأضاف: ففي كل ثانية منه -اللقاء- ينتابني شعور عظيم ورهبة عظيمة لقوة اللحظة التاريخية التي يجب أن توثق وتسجل في تاريخ العز والفخر بهذا الوطن العظيم لحظة تاريخية لها جذور من قوة المواقف السعودية على مر العصور، وفيها تأكيد على الدور الريادي الذي يقوده ولي العهد محمد بن سلمان في تعزيز المكانة الدولية للمملكة، فقد كان هذا اللقاء البارز بمثابة فرصة للتأكيد على تاريخ دائم من الملك والتمكين.
وأردف: يجب علينا كسعوديين أن نقتدي بقائدنا الملهم وأن نستمد هذه القوة والثقة لنرسخ قوة وطننا في نفوسنا ونفوس الآخرين، وأن ندافع بأرواحنا وأنفسنا عن تاريخ وطنا ومستقبله ولا ندع مجالًا لكائن من كان أن يستنقص منا أو من تاريخنا، أو أن يفكر حتى في تشويه مستقبلنا، فهذا الموقف من قائدنا هو استمرار لوحدتنا منذ تأسيس هذه الدولة العظيمة وتوحيدها، على يد المؤسس المغفور له الملك عبدالعزيز الذي نجح في توحيد القبائل وتأسيس المملكة العربية السعودية في عام 1932م، إن هذا الموقف الكبير يجعلنا نفخر أن السعودية لم تكن مستعمرة وإنما هي دولة قامت بأسس متينة وعظيمة.
وتابع: في ظل هذا الافتخار بالتاريخ والهوية الوطنية يظهر دور قائدنا الملهم في الحفاظ على هذا التراث الراسخ والسعي بكل جدية نحو مستقبل واعد، فاللقاء مع الرئيس الروسي بوتين لم يكن مجرد تبادل للتحيات بل كان لحظة تاريخية وتأكيدًا للعالم أجمع بأن المملكة العربية السعودية دولة لها جذور صلبة لا يغيرها الزمن، فيجب على السعوديين رجالاً ونساءً أن يقتدوا بهذا الموقف ويعتزوا بتاريخ بلدهم. إن الفخر بالهوية السعودية يمثل أساسًا متيناً لبناء وطن قوي ومزدهر يتعين علينا جميعًا أن نسهم بجدية في بناء مستقبله وتعزيز الدور الريادي للمملكة العربية السعودية.
وختم "الزهراني" حديثه، بالقول: "المملكة العربية السعودية تتقدم بخطوات ثابتة نحو تحقيق التقدم والازدهار، والقيادة تمثل قوة دافعة للطامحين، وعلينا أن نكون فخورين بدولتنا وقيادتنا وأنفسنا ومستقبلنا".