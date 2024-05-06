بخيارات ترفيهية.. ممشى الشاطئ بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية وجهة جاذبة لكل الشرائح

يُشكّل ممشى الشاطئ أحد المعالم الرئيسية للحياة العصرية التي وفرتها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية للزوار والسكان، إحدى الوجهات الرئيسية للمدينة على إطلالة خلابة للبحر الأحمر التي تتضمن سلسلة متنوعة من المطاعم المحلية والعالمية ومجموعة من الفعاليات الترفيهية المختلفة.
ويمثل الممشى فرصة للاستمتاع بالأنشطة الصيفية المختلفة والمتنوعة؛ نظرًا لما تمتلكه المدينة من خيارات سياحية وترفيهية متنوعة تناسب شرائح المجتمع كافة، فضلًا عن تنظيم فعاليات متنوعة داخل المدينة وبخاصة في منطقتي ممشى الشاطئ والمارينا ذي الجلسات العائلية والإطلالة المباشرة على البحر الأحمر.
ويزخر الممشى بالعديد من المطاعم والمقاهي والمرافق والخدمات التي تقدم مجموعة متنوعة من المأكولات الشهية، منها المأكولات البحرية والمحلية والعالمية، حيث يمكن للزوار الاسترخاء وتناول وجبة لذيذة في أحد المطاعم، والاستمتاع بإطلالة خلابة على الشاطئ في أجواء ماتعة تحكي واحة من الجمال والتنزه، وكذلك عيش التجارب الفريدة بممارسة رياضة المشي على طول الساحل الرملي الرائع، والاستمتاع بالمناظر الخلابة لمياه البحر الزرقاء.