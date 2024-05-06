بخيارات ترفيهية.. ممشى الشاطئ بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية وجهة جاذبة لكل الشرائح

ويزخر الممشى بالعديد من المطاعم والمقاهي والمرافق والخدمات التي تقدم مجموعة متنوعة من المأكولات الشهية، منها المأكولات البحرية والمحلية والعالمية، حيث يمكن للزوار الاسترخاء وتناول وجبة لذيذة في أحد المطاعم، والاستمتاع بإطلالة خلابة على الشاطئ في أجواء ماتعة تحكي واحة من الجمال والتنزه، وكذلك عيش التجارب الفريدة بممارسة رياضة المشي على طول الساحل الرملي الرائع، والاستمتاع بالمناظر الخلابة لمياه البحر الزرقاء.