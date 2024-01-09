تستعرض أسطول معدات المسح الأضخم عالمياً.. "هيئة الطرق" تشارك في اجتماع مجلس أبحاث النقل بأمريكا

وتستعرض الهيئة العامة للطرق أهم التقنيات الحديثة في القطاع، ومنها أسطول معدات المسح والتقييم الذي يعد الأضخم على مستوى العالم بـ18 معدة تعمل على تقييم وتحليل شبكة الطرق، بالإضافة لتقنية الدرون في فحص الطرق، وجهاز قياس الدهانات الأرضية, بالإضافة إلى عرض أهم الفرص الاستثمارية في قطاع الطرق بالمملكة، وأهم المنجزات التي تحققت، خاصةً وأن المملكة تعد الأولى عالمياً في مؤشر ترابط الطرق وفقاً لمنتدى التنافسية العالمي.