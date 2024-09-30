تطبيق "نينجا" والجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر يوقعان اتفاقية خيرية لصالح مرضى الزهايمر

أعلن تطبيق نينجا اليوم عن توقيع اتفاقية مع الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر، تنص على منح اشتراكات سنوية مميزة في تطبيق نينجا (خدمة نينجا بريميوم) لأسر مرضى الزهايمر ومنسوبي الجمعية. كما نصت الاتفاقية على تعاون تسويقي مستمر بين الطرفين مع عقد اجتماعات دورية لتحديد احتياجات العمل وأولويات التنفيذ بالوسائل التي يتم الاتفاق عليها قبل كل اجتماع بينهما.
وتتميز خدمة نينجا بريميوم بحصول المشتركين فيه على توصيل مجاني وكاش باك على منتجات مختارة في التطبيق مما يساهم في توفير مبالغ مالية للمستفيدين من الاشتراك.
يذكر أن الجمعية تقدم الخدمات الخيرية في مجال رعاية مرضى الزهايمر من الناحية العلمية والمادية والصحية والاجتماعية والتوعوية، وتسعى في سبيل ذلك إلى تفعيل الشراكات الاستراتيجية بين الجهات الخيرية، والعلمية، والصحية، والأكاديمية، والإعلامية، والتقنية، ومنشآت القطاع الخاص سواءً الإقليمية منها أو الدولية؛ لتطوير هذه الخدمات للمرضى وذويهم.
الجدير بالذكر أن نينجا توسع في أعماله مؤخرا بإضافة آلاف المطاعم داخل التطبيق، مع المحافظة على مميزات تطبيق نينجا التي جعلته أكثر تطبيق تجاري تحميلاً في السعودية في 2023، ومنها سهولة الاستخدام وسرعة التوصيل والعروض المستمرة، حيث يتوفر الآن في التطبيق العديد من العروض الحصرية مع كبرى المطاعم والعلامات التجارية المعروفة.
ويعتزم نينجا أن يكون المنصة الأولى التي تخدم العملاء في جميع احتياجاتهم، ولهذا أعلن التطبيق عن خطته لإضافة 10 آلاف مطعم إضافي في 2024، بالإضافة إلى المنتجات المتنوعة الأخرى داخل التطبيق ليخدم أكثر من 25 مدينة حول المملكة، بالإضافة إلى البحرين وقطر.