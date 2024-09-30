تطبيق "نينجا" والجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر يوقعان اتفاقية خيرية لصالح مرضى الزهايمر

يذكر أن الجمعية تقدم الخدمات الخيرية في مجال رعاية مرضى الزهايمر من الناحية العلمية والمادية والصحية والاجتماعية والتوعوية، وتسعى في سبيل ذلك إلى تفعيل الشراكات الاستراتيجية بين الجهات الخيرية، والعلمية، والصحية، والأكاديمية، والإعلامية، والتقنية، ومنشآت القطاع الخاص سواءً الإقليمية منها أو الدولية؛ لتطوير هذه الخدمات للمرضى وذويهم.