الفوارق الضغطية.. "الزعاق": خلال هذه الأيام نلاحظ شدة عصف الريح خاصة أوقات الظهيرة

وتابع في فيديو على حسابه في "إكس"، أن الفوارق الضغطية هي التي تولّد الأعاصير في المحيطات، حيث تتعامد عليها الشمس صيفاً وشتاءً، ففي الصيف تتعامد على قسمها الشمالي، وفي الشتاء جنوباً، لذلك لا تتخلق الأعاصير إلا في المحيطات.