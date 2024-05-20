الفوارق الضغطية.. "الزعاق": خلال هذه الأيام نلاحظ شدة عصف الريح خاصة أوقات الظهيرة

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد صالح الزعاق؛ إنه خلال هذه الأيام نلاحظ شدة عصف الريح، خاصة أوقات الظهيرة، فمع شروق الشمس تنهض الريح وتشتد حمأتها في حال الظهيرة، وإذا غربت الشمس تسكن ويترسب الغبار على الأشياء.
وأضاف الزعاق؛ أن الفوارق الضغطية تساعد على انتقال الهواء من منطقة الضغط العالي للمنخفض "الريح"، وكلما زادت الفوارق الضغطية اشتدت الريح، فنلاحظ أنه في حال الليل تكون الأجواء شبه باردة، وفي الظهيرة تكون الحرارة عالية.
وتابع في فيديو على حسابه في "إكس"، أن الفوارق الضغطية هي التي تولّد الأعاصير في المحيطات، حيث تتعامد عليها الشمس صيفاً وشتاءً، ففي الصيف تتعامد على قسمها الشمالي، وفي الشتاء جنوباً، لذلك لا تتخلق الأعاصير إلا في المحيطات.