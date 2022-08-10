بعد أشهر من الغيبوبة والمرض.. الإعلامي "آل محيي" في ذمة الله

وكان الراحل من الكوادر المهمة في الإعلام المحلي، وحصل على المركز الأول لأفضل تغطية لليوم الوطني لعام 2021، كما عمل في القناة الرسمية للتلفزيون السعودي وقناة "الإخبارية"، وشارك القحطاني في التغطية الإعلامية للحج لسنوات وأيضًا لجميع الأحداث في المنطقة الشرقية.