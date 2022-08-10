بعد أشهر من الغيبوبة والمرض.. الإعلامي "آل محيي" في ذمة الله

توفي الإعلامي محمد آل محيي القحطاني أمس الثلاثاء في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، بعد صراع مع المرض، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة ظهر اليوم في مسجد الفرقان بالدمام.
ونُقل القحطاني إلى مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، بعد إصابته بالمرض منذ شهر يناير الماضي قبل أن يدخل في غيبوبة إلى حين وفاته.
وكان الراحل من الكوادر المهمة في الإعلام المحلي، وحصل على المركز الأول لأفضل تغطية لليوم الوطني لعام 2021، كما عمل في القناة الرسمية للتلفزيون السعودي وقناة "الإخبارية"، وشارك القحطاني في التغطية الإعلامية للحج لسنوات وأيضًا لجميع الأحداث في المنطقة الشرقية.
ويُعتبر القحطاني من الصحفيين المعروفين في المنطقة الشرقية، وكذلك أحد موظفي قسم العلاقات العامة والتثقيف الإعلامي بالمنطقة، إضافة إلى عمله كمشرف إعلام في تعليم الشرقية.
"سبق" تقدم أحر التعازي لذوي الفقيد، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.