"الأرصاد" يكشف عن كميات الأمطار المسجلة آخر 24 ساعة في 7 مناطق

استعرض المركز الوطني للأرصاد، كميات الأمطار المسجلة على المملكة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في كل من: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وحائل وعسير والباحة والشرقية والرياض.
وحسب التقارير الواردة من المحطات التابعة للمركز، سجّلت 3 محطات بمكة المكرّمة كميات أمطار تراوحت بين 13.8مم و19.6مم.
وأوضح المركز أن محطات المدينة المنوّرة سجّلت كميات تراوحت بين 0.2 مم و10.6 مم، فيما تراوحت كميات الأمطار بمحطة رصد الغزالة بحائل الأربعة 0.6مم.
وفي عسير، سجّلت محطة أبها - السودة أعلى كمية بين محطاتها الأربع 8.2 مم، فيما سجّلت محطة مطار الملك سعود بالباحة 4.8مم، ومحطة القطار بالرياض 0.8مم.