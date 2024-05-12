"الأرصاد" يكشف عن كميات الأمطار المسجلة آخر 24 ساعة في 7 مناطق

وفي عسير، سجّلت محطة أبها - السودة أعلى كمية بين محطاتها الأربع 8.2 مم، فيما سجّلت محطة مطار الملك سعود بالباحة 4.8مم، ومحطة القطار بالرياض 0.8مم.