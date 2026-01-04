مزاد "سماء العارض" يطرح فرصًا استثمارية نوعية في موقع استراتيجي شمال الرياض

أعلنت شركة أريز للاستثمار التجاري المحدودة عن تنظيم مزادها العقاري الجديد «سماء العارض»، والذي يقدّم فرصًا استثمارية نوعية في حي العارض شمال مدينة الرياض، أحد الأحياء التي تشهد نموًا متسارعًا في الطلب على الأراضي الاستثمارية، في ظل التوسع العمراني وارتباط المنطقة بعدد من المحاور الرئيسة للمدينة.
ويأتي مزاد «سماء العارض» ضمن توجه شركة أريز للاستثمار التجاري في تنظيم وإدارة مزادات عقارية مدروسة، تركز على أصول تتمتع بقوة الموقع، وحجم المساحة، وقابلية التطوير، بما يتيح للمستثمرين فرصًا حقيقية لبناء مشاريع ذات قيمة مضافة، ويعزز من فرص تحقيق عوائد مستقبلية مستدامة.
ومن المقرر أن ينطلق المزاد يوم الخميس 15 / 1 / 2026، ويستمر حتى الأربعاء 21 / 1 / 2026، حيث تُتاح المزايدة إلكترونيًا عبر منصة مباشر للمزادات، بما يضمن سهولة المشاركة ووضوح الإجراءات، ويمنح المستثمرين إمكانية الوصول إلى هذه الفرص الاستثمارية بكل مرونة وشفافية.
يضم مزاد «سماء العارض» أصلين عقاريين يتمتعان بمواصفات استثمارية عالية، لتناسب مختلف التوجهات التطويرية:
الأصل الأول:
أرض خام بمساحة 35,454.74 متر مربع، تتميز بواجهتين على محورين رئيسيين هما طريق الملك فهد و طريق العليا العام داخل الشريط التجاري، ما يمنحها قيمة استراتيجية عالية من حيث سهولة الوصول ووضوح الرؤية، ويجعلها مؤهلة لاستيعاب مشاريع متعددة الاستخدامات ذات جدوى استثمارية مرتفعة.
الأصل الثاني:
أرض خام بمساحة 159,837.09 متر مربع، بواجهة مباشرة على طريق العليا العام، وتُعد من الفرص النادرة في حي العارض من حيث المساحة والموقع، ما يجعلها مناسبة للمشاريع التطويرية والمخططات الاستثمارية الكبرى ، في ظل النمو المستمر الذي يشهده شمال مدينة الرياض.
وأكدت الشركة أن المشاركة في المزاد متاحة للراغبين بعد استكمال إجراءات التسجيل عبر منصة «مباشر» والالتزام بالشروط المعتمدة، مشيرة إلى أن جميع الإجراءات ستتم وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها، بما يضمن حفظ حقوق جميع الأطراف وتعزيز الثقة في العملية الاستثمارية.
ويُتوقع أن يحظى مزاد «سماء العارض» باهتمام واسع من المستثمرين والمطورين العقاريين، في وقت يشهد فيه شمال مدينة الرياض طلبًا متزايدًا على الأراضي ذات المواقع المحورية، مدفوعًا بالمشاريع التنموية والتوسع الحضري الذي يعزز من جاذبية الاستثمار في المنطقة.
سماء العارض… حيث يصنع الموقع القيمة