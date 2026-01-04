مزاد "سماء العارض" يطرح فرصًا استثمارية نوعية في موقع استراتيجي شمال الرياض

أعلنت شركة أريز للاستثمار التجاري المحدودة عن تنظيم مزادها العقاري الجديد «سماء العارض»، والذي يقدّم فرصًا استثمارية نوعية في حي العارض شمال مدينة الرياض، أحد الأحياء التي تشهد نموًا متسارعًا في الطلب على الأراضي الاستثمارية، في ظل التوسع العمراني وارتباط المنطقة بعدد من المحاور الرئيسة للمدينة.