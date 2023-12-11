بـ7 دورات أمنية.. كيف عزّزت "الداخلية" مشاركة المرأة في الجانب الأمني خلال 2023؟

ووصلت خلال هذا العام 2023، الدورات الأمنية للمرأة السعودية التي عقدتها وزارة الداخلية ممثلة في وكالة الوزارة للشؤون العسكرية، إلى 7 دورات تأهيلية للفرد الأساسي في (ديوان وزارة الداخلية، والأمن العام، والمديرية العامة للجوازات، والمديرية العامة للسجون، والمديرية العامة لحرس الحدود، وقوات أمن المنشآت، وكلية الملك فهد الأمنية)، تلقت خلالها التدريبات والتطبيقات والمعارف والدروس النظرية والعملية على المهارات التي تتطلبها طبيعة المهام الأمنية الخاصة بها وفي أنظمة وإجراءات الأعمال الأمنية، وتجاوزت القياديات المسجلات في المنصة الوطنية 368 قيادية.