دبي تدعو زوَّارها للاستمتاع بباقة من العروض المنوَّعة خلال عطلة يوم التأسيس السعودي

شملت الباقة الترفيهية العروض الحية الأكثر إبهارًا من خلال "دبي أوبرا"، التي تستضيف الاستعراض الموسيقي "شريك". ويستمتع الزوار بمشاهدة الاستعراض من 22 إلى 26 فبراير، ويأخذكم فيه ذلك الغول المنطوي والمحبوب من الجميع، ومعه صديقه الثرثار "دونكي"، في مغامرة لإنقاذ الأميرة المشاكسة "فيونا". وينقلكم طاقم من الفنانين الموهوبين، عبر عروض غنائية استعراضية متميزة، إلى المملكة البعيدة، حيث تدور أحداث هذه القصة الخيالية الساحرة. ويمكن حجز التذاكر من خلال: dubaiopera.com