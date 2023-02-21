دبي تدعو زوَّارها للاستمتاع بباقة من العروض المنوَّعة خلال عطلة يوم التأسيس السعودي

أعلنت إمارة دبي باقة متنوعة لقضاء أمتع الأوقات خلال عطلة يوم التأسيس السعودي، ودعت الزوار من المملكة العربية السعودية للاستمتاع بالعديد من مناطق الجذب والأنشطة الترفيهية الممتعة لجميع أفراد العائلة.
شملت الباقة الترفيهية العروض الحية الأكثر إبهارًا من خلال "دبي أوبرا"، التي تستضيف الاستعراض الموسيقي "شريك". ويستمتع الزوار بمشاهدة الاستعراض من 22 إلى 26 فبراير، ويأخذكم فيه ذلك الغول المنطوي والمحبوب من الجميع، ومعه صديقه الثرثار "دونكي"، في مغامرة لإنقاذ الأميرة المشاكسة "فيونا". وينقلكم طاقم من الفنانين الموهوبين، عبر عروض غنائية استعراضية متميزة، إلى المملكة البعيدة، حيث تدور أحداث هذه القصة الخيالية الساحرة. ويمكن حجز التذاكر من خلال: dubaiopera.com
يجمع عرض "لا بيرل" بين المواهب العالمية وأحدث تقنيات العرض المسرحي في العالم.
ويقدم "لا بيرل" تجربة لا تُضاهَى مع الألعاب البهلوانية المائية المدهشة، وعروض الغطس في الماء، من ارتفاع 18 مترًا، والتحليق في الهواء بسرعات مذهلة.
وتُقام عروض "لا بيرل" من الثلاثاء إلى السبت عند الـ6:30 والـ9 مساء.
ويمكن حجز التذاكر من خلال: laperle.com.
وتستقبل الزوار مجموعة من أحدث الفنادق الفاخرة في دبي، تشمل:
يمنح منتجع "أتلانتس ذا رويال" الجديد في دبي تجربة فاخرة للزوار؛ ليطرح منظورًا جديدًا للرفاهية. يقدم المنتجع باقة منتقاة بعناية من التجارب المذهلة، إضافة إلى تناوُل الأطباق المبتكرة والأولى من نوعها لدى مطاعم عالمية بإدارة أشهر الطهاة.
"العنوان جراند كريك هاربر" يُعد أول فندق فخم من فئة خمس نجوم في خور دبي، مع موقع متميز على الواجهة المائية، ويحتفي بالعراقة مع إطلالات خلابة على دبي القديمة.
استمتعوا بنسيم الخور في مسبح مترامي الأطراف، بإطلالات ساحرة على برج خليفة الشهير.
يشغل فندق "فيدا" نادي مرسى دبي لليخوت موقعًا مثاليًّا مطلاً مباشرة على واجهة مائية خلابة، ويضم مجموعة واسعة من الغرف الفندقية والشقق السكنية الفاخرة.
يقع الفندق في قلب دبي مع إطلالات متميزة على اليخوت الفارهة التي تملأ المكان فخامة، ومياه الخليج العربي المتلألئة.
يقع منتجع "ماريوت" في دبي على شاطئ نخلة جميرا الشهيرة؛ ما يجعله مثاليًّا لقضاء عطلة متميزة، تنعم بالاستجمام والاسترخاء.
ويوجد أمام المنتجع ممشى شاطئ النخلة الغربي، حيث يمكن للزوار الاسترخاء على الشاطئ الخاص بالمنتجع، أو السباحة، أو الاستمتاع بالرياضات المائية المتنوعة.
ومن الوجهات الأكثر جذبًا في المدينة:
يتصدر متحف المستقبل قائمة الوجهات المثالية لالتقاط أفضل الصور التذكارية، ويصنف كواحد من ضمن أجمل متاحف العالم؛ فهو تحفة معمارية، يضم مزيجًا من عناصر المعارض التقليدية، ومسرحًا لتجارب تفاعلية غامرة، ومناطق جذب ذات طابع خاص.
تأخذ "سكاي فيوز" الزوار في رحلة شيقة على ارتفاع شاهق، يبلغ 219.5 متر؛ للاستمتاع بالمشاهد الخلابة لناطحات السحاب في الأفق الساحر، ووسط مدينة دبي.
تتيح منصة المشاهدة للزوار ركوب المصعد الزجاجي البانورامي؛ للوصول إلى الطابق الـ52، ثم صعود درج حلزوني للوصول إلى الطابق الأعلى، حيث يتوافر ممشى زجاجي بطول 46 مترًا متصلاً بالمبنى المجاور.
"ذا فيو" في النخلة منصة مراقبة، تقع أعلى برج نخلة جميرا على ارتفاع هائل، يبلغ 240 مترًا فوق سطح الأرض، موفرة إطلالات بانورامية مذهلة بزاوية 360 درجة على أفق مدينة دبي، ويعانق نخلة جميرا ومياه الخليج العربي.
تقع ساحة "توب جولف دبي" ذات الطوابق الثلاثة داخل نادي الإمارات للجولف، وهي وجهة ترفيهية، تقدم جولات جولف تفاعلية، وعروضًا موسيقية حية، وتجارب طعام مميزة؛ ليستمتع جميع الزوار، سواء كانوا من عشاق رياضة الجولف أو لا.
"آية" متنزه ترفيهي، يقدم تجارب تفاعلية غامرة مطورة، بواسطة "هايبر سبيس".
يحتضن "وافي سيتي مول" في قلب مدينة دبي "آية"، حيث تمتزج التكنولوجيا بالترفيه لتجربة تفاعلية نابضة بالحياة عبر 12 منطقة مميزة مصممة خصيصًا لالتقاط صور مثالية؛ للمشاركة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وهناك نزهات عائلية في الهواء الطلق مع نسائم شتوية منعشة، تشمل:
تعيد مدينة "إكسبو" فتح أبوابها مع العديد من العروض الترفيهية التي نالت إعجاب الزوار خلال فترة المعرض العالمي "إكسبو 2020 دبي"، بما في ذلك ساحة الوصل، وحديقة الثريا، والشلالات السريالية الشهيرة، إلى جانب نخبة من الأجنحة ذات الطابع الخاص.
تمتد وجهة "بام ويست بيتش" على مسافة 1.6 كم مع إطلالات مميزة على أفق دبي.
توفر الوجهة العصرية أنشطة ترفيهية على الشاطئ على مدار اليوم؛ لقضاء أمتع الأوقات مع العائلة والأصدقاء. كما يمكن للزوار اصطحاب حيواناتهم الأليفة.
يتميز "ذا بوينت" بموقعه الفريد على تاج نخلة جميرا قبالة فندق "أتلانتس" النخلة؛ ما يتيح للزوار الاستمتاع بالإطلالات الخلابة في محيط ينعم بالاسترخاء مع مجموعة واسعة من المطاعم والمرافق الترفيهية. كما يُعد مثاليًّا لالتقاط أروع الصور، ولاسيما مع فندق "أتلانتس ذا رويال" الذي افتُتح مؤخرًا.
استمتعوا بالنسائم الشتوية المنعشة أثناء التنزه في "سيتي ووك"، إحدى أشهر الوجهات العائلية العصرية التي تمزج بين متعة التسوق والترفيه، مع العديد من المتاجر والمطاعم الراقية، والمعالم الترفيهية الرائعة، بما في ذلك "ذا جرين بلانيت"، و"كوكاكولا أرينا"، إضافة إلى صالة سينما، ومختلف الفعاليات الممتدة على مدار العام.
ولعشاق الإثارة والمغامرة توجد متنزهات ترفيهية عالمية، تشمل الآتي:
تُعد "دبي باركس آند ريزورتس" وجهة مثالية للكبار والأحباب الصغار من مختلف الأعمار مع أربعة متنزهات ترفيهية مغطاة مكيفة الهواء؛ لتجربة متكاملة من المرح مع متنزه "موشنجيت دبي"، ومتنزه "ليجولاند دبي"، وحديقة "ليجولاند المائية"، ومتنزه "بوليوود باركس دبي".
توفر "آي إم جي عالم من المغامرات" للزوار فرصة التعرف على أبطال "مارفل" الخارقين، وشخصيات "كرتون نتورك" الشهيرة، أثناء الاستمتاع بمختلف الجولات الحماسية، فضلا ًعن العروض الحية على المسرح، واللقاءات مع أشهر شخصيات الأكشن والإثارة، إضافة إلى تجارب مميزة، مثل "الفندق المسكون"؛ ليستمتع عشاق المغامرات من جميع الأعمار بتجربة ترفيهية لا مثيل لها.
ووفرت دبي للزوار أفضل العروض والخصومات الحصرية مع بطاقة دبي؛ إذ يمكنكم التوفير مع بطاقة دبي لقضاء عطلة ممتعة بتكلفة مخفضة في مدينة دبي الساحرة.
وتتوافر 4 أنواع مختلفة من البطاقات التي تتيح لكم ابتكار برنامج الرحلة الخاص بكم؛ لاستكشاف ما يصل إلى 40 مَعلمًا سياحيًّا في جميع أنحاء المدينة، بما في ذلك بطاقة "دبي فليكسي"، وبطاقة الدخول المرنة، وبطاقة الدخول غير المحدودة، وبطاقة دبي لمدن الملاهي؛ إذ يمكنكم اختيار البطاقة المناسبة وفقًا للوجهات السياحية والأنشطة التي ترغبون في تجربتها خلال عطلتكم.
وبهذه العروض تصبح دبي الوجهة الأمثل لقضاء عطلة مثالية ليوم التأسيس السعودية.. ولمعرفة المزيد حول أحدث الفعاليات في المدينة أثناء عطلة يوم التأسيس السعودي يمكن زيارة موقع: visitdubai.com