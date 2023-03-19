لجنة تحكيم مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن تواصل استماعها لتلاوات 33 متسابقًا ومتسابقة

تواصل لجنة تحكيم مسابقة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الرابعة والعشرين، اليوم السبت بالاستماع إلى تلاوة (33) مشاركًا ومشاركة منهم (17) متسابقًا، و(16) متسابقة، حيث يتنافسون في أفرع المسابقة الستة.