لجنة تحكيم مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن تواصل استماعها لتلاوات 33 متسابقًا ومتسابقة

تواصل لجنة تحكيم مسابقة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الرابعة والعشرين، اليوم السبت بالاستماع إلى تلاوة (33) مشاركًا ومشاركة منهم (17) متسابقًا، و(16) متسابقة، حيث يتنافسون في أفرع المسابقة الستة.
فيما ستختتم لجنة التحكيم الاثنين التصفيات النهائية بالاستماع إلى تلاوات (19) متسابقًا ومتسابقة، يمثلون مختلف مناطق المملكة ومختلف أفرع المسابقة.
يُذكر أن التصفيات النهائية للمسابقة المحلية انطلقت برعاية خادم الحرمين الشريفين وافتتحها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وتستمر حتى الثامن والعشرين من شهر شعبان الجاري، ويبلغ عدد المشاركين فيها "105" متسابقين ومتسابقات.
ويُشار إلى أن الحفل الختامي سيُقام بمشيئة الله تعالى غرة رمضان المبارك للبنين، فيما سيُقام الحفل الختامي للبنات في اليوم الثاني من رمضان في تمام الساعة العاشرة مساء، وذلك بفندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض.