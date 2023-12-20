بالفيديو.. "الحماد" لـ"سبق": إنتاج 5 آلاف خريطة عقارية يومياً مقابل 150 سابقاً باستخدام "التصوير الجوي"

كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحماد عن إنتاج 5 آلاف خريطة عقارية يومياً، مقابل 150 خريطة سابقاً، وذلك باستخدام تقنية التصوير الجوي.
جاء ذلك رداً عن سؤال "سبق" اليوم الأربعاء بمناسبة تحقيق هيئة العقار ممثلة بمشروع التصوير الجوي وإنشاء الخارطة العقارية، جائزة الحكومة الرقمية عن فئة أفضل استخدام للتقنيات الناشئة، وذلك في ختام ملتقى الحكومة الرقمية.
وتفصيلاً، أكد المهندس الحماد أهمية الجائزة في هذا الوقت قائلاً: "الجائزة مهمة في وقت مهم وذلك مع إطلاق التسجيل العيني للعقار في المملكة العربية السعودية والذي يستهدف إنتاج خارطة عقارية رقمية متكاملة تدعم موثوقية ودقة البيانات وشفافية السوق العقاري".
وأشار في تصريحه لـ"سبق" بأن الجائزة جاءت عن خدمة التصوير العقاري الجوي والتي ضاعفت الإنجاز أكثر من 33 ضعفاً.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار: "باستخدام تقنية التصوير الجوي أصبحنا ننتج 5 آلاف خريطة عقارية يومياً، مقابل 150 خريطة كنا ننتجها باستخدام الطرق والأساليب التقليدية".
واختتم المهندس الحماد قائلاً: "نشهد اليوم نجاحاً ونمواً كبيراً في المنظومة الحكومية الرقمية بتوفيق الله ثم بوجود قادة ممكّنين يعملون على تيسير كافة التحديات وبوجود جهات داعمة مثل هيئة الحكومة الرقمية".
وحققت الهيئة العامة للعقار، ممثلة بمشروع التصوير الجوي وإنشاء الخارطة العقارية RER، جائزة الحكومة الرقمية عن فئة أفضل استخدام للتقنيات الناشئة في مجال التحول الرقمية من أصل 60 مشروعاً من مختلف الجهات الحكومية، والمخصصة للجهات الحكومية المميزة في الاستفادة من التقنيات الناشئة في رفع كفاءة وسرعة الإجراءات والعمليات.
جاء ذلك خلال ملتقى الحكومة الرقمية في نسخته الثانية الذي اختتم أعماله اليوم الأربعاء في الرياض، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، ونخبة من الخبراء والمختصين، وصنّاع القرار في مجال الحكومة الرقمية على الصعيدين المحلي والدولي.
ويأتي فوز هيئة العقار ممثلة بمشروع التصوير الجوي أحد أهم أدوات التسجيل العيني للعقارات في المملكة، نظير استخدامها أحدث تقنيات التوثيق في السجل العقاري، ويسعى المشروع الذي تنفذه شركة السجل العقاري بتكليف من الهيئة إلى القيام بعمليات التصوير الجوي لحصر قطع الأراضي والوحدات العقارية وإنتاج الخارطة الأولية لقطع الأراضي على نظام الإحداثيات الموحد (المرجع المكاني الوطني للمملكة SANSRS) للقيام بجمع وتحليل وتخزين البيانات بما يدعم إنتاج الخارطة العقارية بدقة تصل إلى 10 cm/pixel (GSD).
وسبق أن أعلنت الهيئة في مايو الماضي عن نجاح السجل العقاري في المنطقة الأولى ( حي الفلاح ) بمدينة الرياض وأوعزت نجاحها إلى جودة البيانات الجيومكانية التي تم العمل عليها باستخدام التقنيات الحديثة والطائرات المأهولة والطائرات بدون طيار والتي تتميز بالدقة والكفاءة العالية، إضافة إلى استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد، والذكاء الاصطناعي، وتحديد المواقع باستخدام الأقمار الصناعية لنظام التموضع العالمي (GPS)، وسرعة معالجة بيانات صكوك العقارات المستفيدة، وقد أفرزت المرحلة الأولى من السجل العقاري إنتاج خريطة عقارية موثوقة ومحدَّثة لحي الفلاح تُعد هي الأولى من نوعها في المملكة من حيث الدقة وتكامل البيانات لتكون هي نواة الخريطة العقارية الرقمية المُحدثة لجميع مناطق ومدن المملكة والتي انطلقت مرحلتها الثانية في سبعة أحياء بمدينة الرياض بتاريخ 29 أكتوبر 2023م، وتستمر حتى 29 يناير 2024م، وستنطلق المرحلة الثالثة من السجل العقاري التي تضم 48 حياً في مدينة الرياض والدمام والمدينة المنورة ابتداءً من الأحد القادم 24 ديسمبر 2023م وتستمر حتى 28 مارس 2024م.