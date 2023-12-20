بالفيديو.. "الحماد" لـ"سبق": إنتاج 5 آلاف خريطة عقارية يومياً مقابل 150 سابقاً باستخدام "التصوير الجوي"

وسبق أن أعلنت الهيئة في مايو الماضي عن نجاح السجل العقاري في المنطقة الأولى ( حي الفلاح ) بمدينة الرياض وأوعزت نجاحها إلى جودة البيانات الجيومكانية التي تم العمل عليها باستخدام التقنيات الحديثة والطائرات المأهولة والطائرات بدون طيار والتي تتميز بالدقة والكفاءة العالية، إضافة إلى استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد، والذكاء الاصطناعي، وتحديد المواقع باستخدام الأقمار الصناعية لنظام التموضع العالمي (GPS)، وسرعة معالجة بيانات صكوك العقارات المستفيدة، وقد أفرزت المرحلة الأولى من السجل العقاري إنتاج خريطة عقارية موثوقة ومحدَّثة لحي الفلاح تُعد هي الأولى من نوعها في المملكة من حيث الدقة وتكامل البيانات لتكون هي نواة الخريطة العقارية الرقمية المُحدثة لجميع مناطق ومدن المملكة والتي انطلقت مرحلتها الثانية في سبعة أحياء بمدينة الرياض بتاريخ 29 أكتوبر 2023م، وتستمر حتى 29 يناير 2024م، وستنطلق المرحلة الثالثة من السجل العقاري التي تضم 48 حياً في مدينة الرياض والدمام والمدينة المنورة ابتداءً من الأحد القادم 24 ديسمبر 2023م وتستمر حتى 28 مارس 2024م.