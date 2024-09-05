"الوطنية للإسكان" NHC أكبر مطوّر عقاري في دول مجلس التعاون الخليجي وفق مجلة "كونستركشن ويك الشرق الأوسط"

وتضمن التقرير الصادر عن المجلة تصنيفاً لأكبر 50 مطور عقاري في دول مجلس التعاون الخليجي، مستنداً على العديد من المعايير التي تتمتع بها كل شركة. وتحتل الشركة الوطنية للإسكان NHC مكانة رائدة في قطاع التطوير العقاري لدورها الرئيسي في إعادة تشكيل المشهد الحضاري في المملكة من خلال تطوير الضواحي و المجتمعات الذكية و المستدامة، التي تتميز بالجمع بين المشاريع العمرانية وتوفير مقومات جودة الحياة والمسطحات الخضراء والمرافق الترفيهية والخدمات الأساسية.