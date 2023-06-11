وزير النقل يُدشن حملة "طرق متميزة آمنة" تزامناً مع موسم الحج

دشن وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم الأحد، حملة "طرق متميزة آمنة" للعام الثالث على التوالي.
وتهدف تلك الحملة إلى مسح شبكة الطرق ما بين المدن، بما يسهم في رفع مستوى السلامة والصيانة على شبكات الطرق بالمملكة، تزامناً مع موسم حج العام 1444هـ.
وقال المهندس صالح بن ناصر الجاسر: إن الحملة تهدف إلى رفع كفاءة شبكة الطرق الطويلة ومستوى السلامة، وتوفير أفضل الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن القادمين عبر المنافذ البرية لأداء مناسك الحج، وللمسافرين والزوار ومستخدمي شبكة الطرق.
ونوه إلى المستهدفات الطموحة للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تستهدف تعزيز جودة الطرق ومعدلات السلامة، والحفاظ على البنية التحتية وترسيخ ريادة المملكة عالمياً في ترابط شبكة الطرق.
وتنطلق الحملة في مسح شبكة الطرق ما بين المدن، التي تتجاوز 73 ألف كم، وأكثر من 3700 جسر، على مدار خمسة أيام متواصلة، بمشاركة أكثر من 550 عضواً، مقسمين على 62 فريقاً في مختلف مناطق المملكة، وبمشاركة عدد من منسوبي منظومة النقل والخدمات اللوجستية وآخرين طلاب الجامعات ومنسوبي القوات الخاصة لأمن الطرق.
كما تتميز هذه الحملة بأنه سيتم مسح كامل الشبكة الوطنية خلال أسبوع واحد، بمشاركة جميع طاقات المنظومة؛ لتوفير مصدر معلومات وقاعدة بيانات وتحديد مواطن التحسين، باستخدام عدد من التقنيات الحديثة في عقود الأداء، مثل فحص الطرق بالدرون، وغيرها من التكنولوجيات الحديثة التي تضمن جودة ودقة أعمال المسح، إضافة للمعدات المتقدمة التي تم تدشينها في نسخة العام الماضي، والتي تُعد من التقنيات الحديثة والمركبات المتخصصة في أعمال المسح والتقييم.
وتمتلك الهيئة العامة للطرق أسطولاً ضخماً من المعدات يبلغ 18 معدة، تعمل على فحص حالة الطرق ومعرفة مدى جودتها واحتياجاتها، ومنها: مركبات قياس معامل الوعورة العالمي IRI، ومركبات التقييم الإنشائي لطبقات الرصف باستخدام الوزن الساقط (FWD)، وأجهزة قياس سماكة طبقات الرصف باستخدام تقنية (GPR)، وغيرها من معدات المسح والتقييم الحديثة.
كما جرى خلال هذه النسخة تدشين نظام "رقابة+"، وهو نظام يساعد كل القائمين بعمليات المسح على رصد الملاحظات وأتمتتها، بما يسهم في تسريع عملية معالجة هذه الملاحظات.
وتدعو الهيئة العامة للطرق جميع المواطنين والمقيمين، للمساهمة والمشاركة في الحملة، ورصد الملاحظات عبر التواصل مع مركز الاتصال للهيئة العامة للطرق 938.