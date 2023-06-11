وزير النقل يُدشن حملة "طرق متميزة آمنة" تزامناً مع موسم الحج

كما تتميز هذه الحملة بأنه سيتم مسح كامل الشبكة الوطنية خلال أسبوع واحد، بمشاركة جميع طاقات المنظومة؛ لتوفير مصدر معلومات وقاعدة بيانات وتحديد مواطن التحسين، باستخدام عدد من التقنيات الحديثة في عقود الأداء، مثل فحص الطرق بالدرون، وغيرها من التكنولوجيات الحديثة التي تضمن جودة ودقة أعمال المسح، إضافة للمعدات المتقدمة التي تم تدشينها في نسخة العام الماضي، والتي تُعد من التقنيات الحديثة والمركبات المتخصصة في أعمال المسح والتقييم.