سيرة عطرة في الأذهان.. "شهداء الواجب" قاعة رئيسة بـ"رئاسة الحرمين"

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بتسمية إحدى القاعات الرئيسة في الرئاسة ووكالة المسجد النبوي باسم قاعة "شهداء الواجب".

وجاء توجيه "السديس" تقديراً لتضحيات شهداء الواجب في سبيل أمن الوطن وحفظ مقدّساته، حيث تولي القيادة الرشيدة -أيدها الله- شهداء الواجب اهتماماً كبيراً، لقاء مواقفهم البطولية في ميادين العز والشرف.

وقال "السديس": "ستبقى ذكرى أبطالنا في الأذهان من خلال سيرتهم العطرة والمشرفة؛ وقد وهبوا أنفسهم فداءً في سبيل الحفاظ على أمن الوطن وحدوده ومقدّراته وكل شبرٍ على ثراه".